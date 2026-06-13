La newsletter de Joan-Carles Martí: València, entre las piscinas de Hockney y el túnel pasante

Cuando David Hockney empezó a pintar sus famosas piscinas californianas, València era un secarral con pocas sombras. El baño estival era en la mar y en Natzaret había que quitarse las lapas de alquitrán de la playa con los palitos del polo. Así que, como merecido homenaje al pintor del hedonismo, ahora hasta las promociones de vivienda pública tienen piscina colectiva y zonas verdes comunes.

Sin ánimo de frivolizar el bienestar, el problema de la vivienda sigue enquistado. Como la movilidad metropolitana. Como el urbanismo sostenible. Por eso conviene celebrar la larga campaña electoral a la alcaldía del Cap i Casal: se hablará de las cosas que más preocupan a sus vecinos y se escucharán soluciones para conciliar trabajo, ocio y convivencia en una de las mejores ciudades de vocación mediterránea.

Mientras tanto, iremos conociendo proyectos de la actual alcaldesa. Me atrevería a decir incluso que saldremos a más de un diseño o propuesta por semana hasta finales de Fallas, cuando todavía se puede presumir de acción de gobierno antes de los comicios. Esta semana hemos conocido el rebautizado Passeig García Lorca —buena ecuación a las puertas del centenario de la generación del 27—, con la novedad de dos carriles para coches que no figuraban en el primer plan del anterior equipo de Joan Ribó. Vamos por partes.

Solo días después de la adjudicación de la Estación Central, conocemos las intenciones municipales para el que debe ser nuevo pulmón verde sobre las vías soterradas, en ese gran eje urbano que se liberará cuando el Gobierno anuncie la inversión correspondiente para el túnel pasante ferroviario: unos 1.000 millones, la infraestructura clave del corredor mediterráneo.

Lo digo porque, además de entretenernos con la estética, sería conveniente que el ministro Óscar Puente, cada vez más influyente en el PSPV, nos diga cuánto queda para saber la adjudicación del túnel pasante. Han pasado tres años desde que empezaron las obras del Canal de Acceso, que Adif y Transportes presentaron como el inicio funcional del futuro eje ferroviario.

La adjudicación relevante de la Estación Central, publicada el 5 de junio de 2026, supone la redacción de los estudios previos, el proyecto básico y el de construcción, con un plazo estimado de cuatro años. Es decir, sitúa el diseño completo hacia 2030, antes de poder hablar con rigor de la licitación de las obras principales.

Estuve en la presentación pública de la maqueta del Nou Mestalla. En noviembre hará veinte años. Fue en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Aquella maqueta la descubrieron Francisco Camps y Rita Barberá, con Juan Soler como presidente del Valencia CF.

De aquello a lo que será: cinco mundiales.

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