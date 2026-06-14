Opinión | La vida en breve
La newsletter de Alfons Garcia: Las joyas del descrédito, la bomba fétida de Mazón y el fútbol que nos robaron
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Un diamante es para siempre. Eso decía una canción ñoña de los ochenta y un anuncio de cuando estábamos en primero de consumismo. El crédito (moral) no es para siempre. Eso debe haber aprendido estos días el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta en el PSOE se desmorona la fe en la referencia de la izquierda tras publicarse la tasación profesional de las joyas encontradas en el despacho del dirigente socialista, a pocos metros de la sede del partido en Madrid. Y le queda el paseíllo ante las cámaras esta semana para declarar como investigado ante el juez Calama. Cogerá la vez después de Begoña Gómez. Ese es el panorama, así que algún ministro declara ya micrófono en mano que hay jueces que prevarican. Puede que crea que ayuda al líder del partido que le da el cargo, pero se está poniendo una atmósfera difícil de aguantar en este fin de curso que no termina de acabar. No es de extrañar que el president de la Generalitat, Pérez Llorca (que no es que vaya exento de problemas propios, entre la educación y Mazón: abajo, más datos), esté deseando que Pedro Sánchez convoque elecciones para unirse a la fiesta. No es fácil que ocurra (el muy gubernamental CIS acaba de dar una bajada de cinco puntos al PSOE en expectativa de voto), pero, en estas circunstancias, la tesis que repite el equipo de Diana Morant de que la C. Valenciana es el único territorio con opciones de cambio en las próximas elecciones autonómicas se va desintegrando. El diamante puede ser para siempre. El voto, no.
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