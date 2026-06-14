La newsletter de Alfons Garcia: Las joyas del descrédito, la bomba fétida de Mazón y el fútbol que nos robaron

Combo con algunas de las joyas y relojes que aparecen en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE. La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. EFE/Informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-. añade texto y fotos / EFE

Saludos a quienes estén ahí, al otro lado. Y gracias por dedicar tiempo a esta newsletter.

Un diamante es para siempre. Eso decía una canción ñoña de los ochenta y un anuncio de cuando estábamos en primero de consumismo. El crédito (moral) no es para siempre. Eso debe haber aprendido estos días el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta en el PSOE se desmorona la fe en la referencia de la izquierda tras publicarse la tasación profesional de las joyas encontradas en el despacho del dirigente socialista, a pocos metros de la sede del partido en Madrid. Y le queda el paseíllo ante las cámaras esta semana para declarar como investigado ante el juez Calama. Cogerá la vez después de Begoña Gómez. Ese es el panorama, así que algún ministro declara ya micrófono en mano que hay jueces que prevarican. Puede que crea que ayuda al líder del partido que le da el cargo, pero se está poniendo una atmósfera difícil de aguantar en este fin de curso que no termina de acabar. No es de extrañar que el president de la Generalitat, Pérez Llorca (que no es que vaya exento de problemas propios, entre la educación y Mazón: abajo, más datos), esté deseando que Pedro Sánchez convoque elecciones para unirse a la fiesta. No es fácil que ocurra (el muy gubernamental CIS acaba de dar una bajada de cinco puntos al PSOE en expectativa de voto), pero, en estas circunstancias, la tesis que repite el equipo de Diana Morant de que la C. Valenciana es el único territorio con opciones de cambio en las próximas elecciones autonómicas se va desintegrando. El diamante puede ser para siempre. El voto, no.

La Newsletter de Alfons Garcia / L-EMV

No te pierdas cada semana la Newsletter del subdirector de Levante-EMV Alfonso Garcia: 'La vida en breve'. Se trata de un servicio exclusivo para usuarios registrados de Levante-EMV que permite estar al día de los temas más importantes sin renunciar al análisis semanal del suddirector del periódico. Cada domingo, los suscriptores de este nuevo boletín recibirán puntualmente la nueva newsletter de Alfons Garcia.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir esta newsletter o cualquier de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.