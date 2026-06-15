Necesitamos un 'president' y un ministro, no dos delegados de PP y PSOE

Llorca, con la jarra, y, al otro lado de la mesa, Arcadi España, cuando no eran president y ministro: en la reunión en 2023 para formar Consell. para / Miguel Angel Montesinos

Señor Pérez Llorca, sé que todos los días parecen trascendentales en su puesto, pero este de hoy pesa más que el de ayer. Puede ser un día que rente a los valencianos o ser otro día en el fango. Existe una posibilidad de una mejor financiación de la Comunitat Valenciana, eso tan reivindicado durante años. Sí, todo se ha movido porque había que arreglar un entuerto político en Cataluña, que ha llevado la voz cantante en esta operación, pero el resultado no está hecho para favorecer financieramente a ese territorio por encima de los demás, si atendemos a los expertos principales. Así que sobre la mesa hay una propuesta que supone 3.668 millones anuales más para la Comunitat Valenciana. Acaba de ver lo que representa esta cifra con el conflicto educativo.

Precisamente, su plan para mejorar la educación hasta 2030 (modernizar centros, contratar 7.742 profesores más y aumentar algo su sueldo -menos de lo que quisieran-) está dotado con 3.338 millones. Significa que se podría hacer todo en un año con aceptar la cantidad del Ministerio de Hacienda.

¿Vio la fuga de agua que obligó este viernes a evacuar la planta de Oncología del Hospital Clínico de València? Es la consecuencia de unas instalaciones obsoletas y para las que las inversiones no llegan.

¿Cómo decir que no, con todas esas urgencias, a los 3.668 millones? ¿Cómo decir que no a condonar 11.000 millones de deuda, aunque sean insuficientes, con el lastre que esa bolsa supone cada año en los presupuestos? Hasta los empresarios y el resto de la sociedad civil organizada lo tienen claro: no se puede rechazar.

¿Va a decir que no por ideología, por política de bajos vuelos? ¿Porque las autonomías gobernadas por el PP han decidido ir en bloque en un no a todo lo que venga de Sánchez? Hoy es de esos días que toca actuar como presidente de todos los valencianos y no como dirigente del PP y aspirante a candidato de esa marca si Feijóo lo quiere. Tal vez suene grandilocuente, pero es de esos días que marcarán la imagen que quedará de usted en la historia. Si el proyecto cae, que sea por otros.

President, tiene razón en una cosa: esto no puede ser un ‘esto es lo que hay y no hay nada más qué hablar’. Y la tiene también en que debería habilitarse un fondo de compensación a la Comunitat Valenciana si la reforma se retrasa. Y ahí entra en juego el ministro Arcadi España.

Ministro, ha sido conseller. Sabe lo que hay. Sabe lo que es jugar cada año con números rojos y las consecuencias de ello. La propuesta que lleva debajo del brazo es buena. Lo sabe, pero sabe también que ninguna otra comunidad arrastra tantos años de injusto trato financiero, así que es justo tener mano izquierda ahora y sacar un lápiz y retocar las cifras necesarias. También para no ofrecer la sensación del que viene con la cartera de Madrid y la cara alta a salvar a los desheredados. Estos, representados en su actual Consell, tienen algo que decir y usted debe escucharlos. No solo porque sea valenciano, sino porque además un socialista debe estar más cerca de quienes más lo necesitan. Sí, el clima es el que es y hoy caerán chuzos de punta con forma de Begoña Gómez, pero la M-30 queda lejos de València, ministro.

Señores president y ministro, no escenifiquen un desencuentro más. Los valencianos no se lo pueden permitir. Necesitamos un president y un ministro, no dos delegados de PP y PSOE. Si puede ser.