El miedo escénico de la base del PSOE

Discrepé con Iván Redondo sobre el cambio de ciclo que él no vislumbra. Puede que la politología sea hoy más certera con algoritmos que con la vieja costumbre de otear el terreno, pero cuando se acumulan nubes oscuras, antes o después acaba lloviendo.

Zapatero ha pasado de líder moral a activo incómodo para el PSOE tras el inexplicable hallazgo de joyas guardadas en una caja fuerte. He coincidido con muchos dirigentes socialistas y también populares; he conocido a algunos opacos, a otros con intereses poco confesables, pero nunca hubiera imaginado que alguno de aquellos más funestos escondiera collares con piedras preciosas, sortijas, pulseras, relojes, cadenas y pendientes en un altillo del armario.

Afiliaciones descontroladas, pucherazos lamentables, enchufes familiares o currículos alterados han formado parte, desgraciadamente, del viacrucis habitual en algunas etapas del PSPV. Se comentaban en círculos reducidos y casi siempre quedaban impunes, especialmente cuando quien estaba señalado controlaba suficientes cuotas de militantes. Cuando empezaba, pregunté a un alcalde de l’Horta Nord, salpicado por un escándalo urbanístico, si pensaba dimitir. Una carcajada insultante fue la respuesta a tanto candor. Años después, fue su propio partido quien lo dio por amortizado. Los tiempos de hoy son más rápidos.

Llama la atención que la defensa de Zapatero se articule alrededor de una supuesta conspiración de los poderes fácticos, de la legalidad de una intervención telefónica en territorio Trump o de la prescripción por los años transcurridos. Apenas se invocan la ley de Dependencia o el matrimonio igualitario, que también forman parte de su legado. Como lo forma, en sentido contrario, su incapacidad para anticiparse a una crisis anunciada.

Si a los apuros de Zapatero —predicar lo contrario de cómo se vive— se suma la situación procesal de la mujer y del hermano de Pedro Sánchez, la pillada a la directora general de la Guardia Civil, el horizonte judicial de Ábalos y Koldo por el caso mascarillas, y todo lo que todavía pueda venir, la base del PSOE no está precisamente para celebraciones. Por decirlo suavemente.

El calvario judicial de esta semana es el paisaje que muchos socialistas describen en privado para confirmar un cambio de ciclo. La novedad es que, por primera vez en muchos lustros, casi nadie se atreve a decirlo en público. Y ese miedo escénico quizá sea lo más grave.