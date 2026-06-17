Opinión | NI UN MOMENT DE GLÒRIA
La Bassa, una novel·la de combat
Dels llibres que arribaren a casa el passat Sant Jordi el que m´ha produït un impacte especial i més fort ha estat {"anchor-link":true}La Bassa, debut literari de Meritxell Benedí. Es tracta d’una de les novel·les destacades en el món de la literatura catalana de la primera meitat del 2026. Estem davant una obra valenta que aborda, sense escarafalls, una realitat moltes vegades silenciada: la violència psicològica i de control dins del món de la parella, malgrat que els seus protagonistes siguen una parella de professionals lliberals: una periodista i un arquitecte. A través d’una estructura sense cap concessió, Benedí aconsegueix que un escenari aparentment delimitat i domèstic acabe convertit en el mirall d’un conflicte dissortadament massa habitual: el del maltractament de genere per via psicològica i del despreci a la parella.
La història comença un estiu amb una visita de Sergi i Mireia, els protagonistes, al Cap de Creus amb un futur tot ple de promeses que fan que Mireia cregui que, per fi, ha ensopegat amb la parella perfecta, sense adonar-se que una negra teranyina invisible ha començat a estendre's al seu voltant. Sergi comença un treball amagat per, poc a poc, anar anul·lant la voluntat de Mireia. El primer que fa, com tants maltractadors, es apartar-la del seu cercle familiar i dels amics, canviant la residència de Barcelona a Castellterçol, un poble petit del Moianés, on acaben comprant una casa, on hi es la bassa amb gripaus, i on tenen dues nenes. El final de la història es millor que la coneguen vostès llegint el text de Benedí, els puc assegurar que enganxa i una vegada començada la lectura es difícil deixar el llibre, on apareixen diverses formes de control i abús psicològic que no deixen marques físiques però que van desdibuixant la identitat de la protagonista.
Amb la lectura de La Bassa ens endinsem en una atmosfera absorbent mentre acompanyem la protagonista en el seu viatge fins que obri els ulls davant la manipulació que està sofrint per part de la seua parella. El despertar de Mireia a la realitat té un punt de partida en una visita a València per informar d’un cas d’abusos vinculats a Canal 9. Recordem aquella cas on Vicent Sanz, un home amb un enorme pes polític i mediàtic al País Valencià va aprofitar la seua posició per abusar de tres periodistes amb total impunitat durant més de cinc anys. Arran d’entrevistar a les tres periodistes valencianes, que van patir la degradació, la culpa, la por i el silenci, Mireia s’adona que allò es molt semblant al que ella està patint en la seva vida de parella. I comença el dur viatge del seu alliberament.
La Bassa és una novel·la militant i de combat, escrita per una dona militant i combativa en la defensa dels drets de les dones, tant des del seu lloc quan presidial’Institut Català de les Dones com ara des de l’Ajuntament de Castellterçol o des dels seus escrits. Segur que Meritxell Benedí al llarg de la seua trajectòria professional ha conegut moltes dones com la Mireia de La Bassa, a totes elles ha dedicat, també, aquesta novel·laque ens posa davant una violència de genere que moltes vegades no veiem, ni nosaltres ni elles.
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