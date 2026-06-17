“No dejaremos solos a los animales”, en València

“Como tratamos a los animales nos define como sociedad”, “Que la vida te trate como trates a los animales”. Estas sendas declaraciones de una joven artista gráfica manifiestan diplomáticamente la rabia y desasosiego que ha removido a la ciudadanía valenciana por la intolerable adjudicación a empresas privadas de extinción de plagas, -con causas de maltrato animal-, unidas bajo el epígrafe de UTE (Unión Temporal de Empresas), de la gestión de la hasta ahora protectora-refugio de animales Modepran en Benimàmet.

Modelo UTE, ¿ventajosamente útil que, en València, tiene su hirviente y salpicante caso Azud y la llamada “trama de la basura” concerniente al tratamiento de residuos metropolitanos?

“45.990 personas es la actualización a día de hoy (no hace ni una semana) del número de personas que ya han apoyado a Modepran y sigue sumando”, se feisbuquea. “Tengo ochenta y dos años y no puedo hacer mucho pero os apoyo al cien por cien; muy mal por el Ayuntamiento”. Marie von Ebner-Eschenbach satírica novelista social alemana sentenciaría que “cuando llega el tiempo en que se podría, ha pasado el que se pudo”.

“Mi total apoyo desde Madrid a Modepran”. “Decidnos que tenemos que hacer y todos unidos lo conseguiremos”. “La donación que hago mensual voy a quitarla no sea que los que vienen se las queden”. “Con mi dinero no se mata, se rescata”. “¡Maltrato animal institucionalizado!”. “Aquí hay intereses económicos y políticos y al Ayuntamiento se la trae floja el bienestar animal”. “¡Menos lloros y en las urnas el castigo!”. “España entera se tiene que movilizar, ¡basta ya de hacer negocios con los animales!”. El historiador griego Plutarco aseveró que “la perseverancia es invencible, en su acción, destruye y derriba toda potencia”; sin duda algo inspirador ante arduas situaciones de vicio político.

“¡Miserables!”. “He visto salir perritos de perreras gestionadas por Athysa y la realidad supera la ficción”. “¿Qué va a pasar cuando pase un día, dos, tres días, cuatro o cinco y no vaya nadie a pasearlos?”.

¿Qué sucederá con el voluntariado?

Una empresa privada, una mercantil con ánimo de lucro, por ley, no puede tener voluntariado, sería mano de obra gratis y eso es ilegal. Entonces. ¿Cómo se la maravillará el Ayuntamiento de la ciudad del Turia para poder hacer programas de voluntariado, de formación, como supuestamente conviene?

En el siglo veintiuno, por mucho disfraz que se utilice en los despachos y “sillones” continúa vigente la fórmula del nefando y vendepatria borbón, Fernando VII, fiadora del “absolutismo absoluto”. Sangre, sudor y lágrimas vuelven a ser el alimento de ese sórdido organismo que transita y madura en la España oscura contra la España empática. ¿Y cuál es el aperitivo de su banquete? los animales.

“Ya solo con pensar que han decidido que los animales no vean más a estas personas (cuidadores, cuidadoras y voluntariado de Modepran) están demostrando que son personas que no entienden para nada de sensibilidad, ni de bienestar animal”, comenta C. Plaza. “Ya de por sí es dura la vida que puedan llevar (los animales) para que de repente alguien decida eso que es horrible, descorazonador, de quitarte el sueño, aparte de sospechoso”. La protectora-refugio es “algo que está funcionando y se está haciendo una labor animalista estupenda”.

Escribía en su Autobiografía, a principios del siglo veinte, el poeta sevillano, miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, Antonio Machado, que: “La conciencia es anterior al alfabeto y al pan”. ¿Pervivirá en tiempos de infoxicación, bulos, sadismos y corruptelas esa voz interior? Se presume que en el noventa por ciento de los casi cincuenta millones de habitantes de España dicha capacidad, todavía, late briosa exteriorizándola sin tapujos. “Me horroriza pensar que los animales se vayan a poner en manos de gente que, evidentemente, lo que menos le interesa son los animales”, observa Plaza.

¿Por qué se desdeña el proteccionismo de los derechos de los animales atacando una y otra vez su irreducible temple?

¿València ante otro desmán de su gobernanza que acabará en un contencioso? Tristemente los contenciosos tardan un año o año y pico y muchos animales sufrirán letales consecuencias. También habrá un procedimiento laboral ya que no se han querido subrogar con los trabajadores cuando es obligación por ley. Estamos ante una unidad de servicio y como tal tienen que subrogar, lo especifica claramente el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

“El tiempo es un río de acontecimientos, una corriente impetuosa”, establecía el ex emperador de la Antigua Roma Marco Aurelio y en tal cauce las acciones truculentas son naos agujereadas que acaban naufragando. ¡Siempre hay boquetes señorías!

“Que alguien decida quitar la gestión a esas personas de la noche a la mañana y no estén pensando que para los animales son la única referencia, su única familia, a las que conocen, a las que ven, las que les pueden dar un poquito de equilibrio y de tranquilidad, la familia que conocen”, es algo que le traspasa a la joven entrevistada. “La mayoría son perritos que pasan la mitad de su vida ahí, están institucionalizados”.

¿Por qué el actual concejal de Bienestar Animal (PP) se ha cruzado de brazos ante una vergonzosa batería de falsedades siendo que el susodicho mantenía buena sintonía con la asociación sin ánimo de lucro? ¿Acaso le han comido la cabeza? En política mantenerse al margen de las realidades del laberinto en el que se intrica cada asalariado público es casi un milagro. ¿O es que no se enteraba de la película? ¿Qué papel juegan las funcionarias en toda la trama? ¿Demasiado trabajo hacer informes veterinarios para maltrato, mantener a animales que cuestan dinero pero que con cuidados tiran para adelante?

Con tales mimbres se ha tejido el cesto donde meter como molesta a la protectora.

“A nivel inspiración, para mí los animales son primordiales, me parecen muy sabios, muy cercanos a lo natural, más en contacto con lo que es la naturaleza, son pura bondad, son supervivencia, son resiliencia, son amor puro, amor incondicional”, dice Plaza. “Si quieres a los animales estoy convencida de que eres mejor persona, si tú puedes sentir amor hacia los animales, respeto hacia ellos, tener ganas de cuidarlos, de que tengan vidas felices, ser feliz viéndolos felices, es maravilloso. En mi trabajo son fundamentales a nivel inspiracional. Animales que se relacionan con la sabiduría, con lo ancestral con cosas que nos conectan, aparte de que son pura belleza porque lo animales son pura belleza, en una pluma de un ave o en un ojo de un animal hay tanta belleza, sólo con ellos el planeta podría seguir años y años”, asevera.

No hay ninguna denuncia contra Modepran, y no es verdad lo de la investigación desde hace un año, -pero si cuela, cuela-, y el mal está hecho. ¿Por qué la argucia sucia, vergonzosa y temeraria está de moda? ¡La super táctica de siempre! Todo surgió con una maledicente difamación y la protesta contra las instalaciones municipales. La fiscalía requeriría al ayuntamiento y al final quedó archivado.

España se encuentra en el momento culmen para concienciarse de lo que se promueve en contra de los animales para lo que se cuenta con el inefable apoyo de los medios de comunicación, sus juegos de palabras, imágenes editadas y el mamporreo institucional.

“Política es todo, a nivel particular las personas podemos hacer equis cosas, pero como establishment, la política tiene la obligación de proteger a los animales y si no lo hace será una sociedad de segunda porque no se puede vivir en armonía sin que los animales tengan derechos, sería un salvajismo horrible. No se pueden dejar atrás a los animales si realmente se quiere ser un país desarrollado, un país de primer nivel, donde se pene a las personas que hacen que esos derechos no se cumplan”, añade Plaza.

¿España con mochila franquista y guiri siempre doblando la cerviz? Que “¿aún busca su destino europeo entre el run-run de los cortesanos y la barahúnda de los traficantes, de las camarillas, instituciones estrechas, el venga usted mañana (ahora convertido en lío telemático burocrático)?”, tal como refiere el periodista y escritor social asturiano Mauro Muñiz.

“Las ciudades cuando se vuelven masivas, como está pasando un poco con Valencia, -con esta progresión de turismo-, los animales no encajan, -según que animales-, hay un triunfo del humano, igual eso hace que se empujen a ciertos animales hacia otro lado o se fomente equis cosas con animales para diversión (sádica) y no para la convivencia, esas personas van a fomentar que siga existiendo esa barbarie (la tauromaquia), ese salvajismo y esa cavernicolaridad, -si es que existe la palabra-”.

Animales con patologías perfectamente tratables y curables, -como eso cuesta dinero-, son desechados por estas empresas contando para ello con la firma del conveniente profesional veterinario en nómina y el sacrificio encubierto, algo muy difícil de demostrar, priorizando siempre el lucro.

En vista de lo que se ha liado y lo que seguramente se liará en València, durante cierto periodo de tiempo, en estas empresas, todo será impecable, impoluto, super maravilloso, pero el tiempo pasará y lo mercantil prevalecerá.

¿Cuántos animales, bajo un completo mutis, no serán recogidos, ni protegidos, o se quedarán por el camino?

¿Importa que tengan denuncias por maltrato estas empresas plaguicidas? ¡Importa y mucho! aunque al no haber sentencia firme el consistorio se apalanca en la presunción de inocencia defendiendo a ultranza su arrimo. ¿Acaso porque se trata de animales ya no existe el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) que permite medidas cautelares sin la resolución final del juicio?

Hay muchas cosas raras.

“El maltrato animal se intenta normalizar a nivel institucional, igual que se intenta normalizar un montón de barbaridades que se hacen”, afirma Plaza señalando que mediante “discursos que son muy populistas, puedes llegar a liar (a la población) de una manera que al final estés haciendo barbaridades contra los animales o contra cualquier otra cosa y aquello pase un poco de rositas”.

Dictaminó el pedagogo y escritor conquense Bernabé Tierno que toda ambición “viene marcada y definida por el egoísmo y el afán sin medida de acaparar riquezas, honores y poder para sí, no importa por qué medios, admitiendo engaños, sobornos, injusticias”.

¡Alerta! “si de repente entran en organismos e instituciones personas que para ellos esto no significa nada, pues evidentemente, se normalizará el maltrato igual que pasarán a no importar otras muchas cosas”. ¡Alerta! las masacres de animales ya se vienen programando institucionalmente cebándose en animales conciudadanos que “no se puede defender y dependen de que personas con cerebro les den un poquito de bienestar”.

Hay que estar encima de cada movimiento. Denunciar. No vale todo. “La desatención es maltrato. Maltrato es un amplio espectro”

La consternación ha hecho mella en el equipo de la protectora tras intentar desacreditarla obviando que han hecho una labor increíble con lo que tenían en unas instalaciones tercermundistas y con un presupuesto muy bajo. Lo han peleado, y ahora lo van a seguir peleando en los tribunales.

¿A qué se debe que para la UTE se haya triplicado el presupuesto y duplicado el número de trabajadores?

Marguerite Duras, seudónimo de la novelista guionista y directora de cine francesa Marguerite Germaine Marie Donnadieu aseveraría que “Cada uno hace lo que puede: usted con su valor y yo con mi cobardía”.