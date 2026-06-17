Opinión
Un miler d’aules, un miler de gràcies
En setembre de 1998 encetàvem esta aventura del suplement Aula de Levante-EMV i 28 cursos després, amb un miler d’exemplars a l’esquena, ací estem
En setembre de 1998 encetàvem esta aventura del suplement Aula de Levante-EMV i 28 cursos després, amb un miler d’exemplars a l’esquena, ací estem amb la mateixa emoció que el primer dia per fer-nos ressò de la il·lusió del professorat valencià per ensenyar. Perquè eixe és el principal tresor que tenim com a societat, comptar amb claustres docents que, malgrat tots els entrebancs i les mancances a les quals s’enfronten en el seu dia a dia, mai obliden que "les criatures que tenen al davant en l’aula estan esperant que les ajuden a créixer mentalment".
Una finestra oberta a tots els centres educatius
La cita és de l’enyorat pedagog i catedràtic emèrit de la Universitat de València (UV), Gonzalo Anaya, el gran ‘mestre de mestres’, extreta d’una entrevista en estes planes ara fa 26 anys en la que defenia que "a l’escola es va per a aprendre a aprendre". Això és l’Aula de Levante-EMV: una finestra oberta a tots els centres educatius valencians —públics, privats i concertats— on s’aprén a aprendre.
El que no es conta, no compta
Arribats ací, el que toca és donar les gràcies, en este cas un miler de gràcies, a totes aquelles persones, col·legis, instituts i escoletes que ens donen l’oportunitat de difondre els seus projectes i activitats; a de Levante-EMV per creure que val la pena dedicar huit pàgines setmanals a fer valdre l’escola valenciana, perquè el que no es conta no compta; a Miriam Bouiali Brines, la coordinadora del suplement, per tota l’empenta que li ha donat; als nostres opinants Esteban Berchez, Clara Boj, María Gómez, Onofre Monzó i Ángel Vallejo per parlar-nos de temes tan essencials com són la Cultura Clàssica, l’Educació Artística, la Formació Professional, les Matemàtiques i la Filosofia; a la Fundació Bromera i a la Fundació Oceanogràfic pel seu suport incondicional; i, per descomptat, al mestre i amic Ciro Ballester per estar amb nosaltres des del primer dia amb la parella més tendra de filòsofs escolars que mai ha existit, Lúpilo i Laa.
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