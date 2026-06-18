¿Qué ha pasado con las luciérnagas?

En verano era habitual verlas entre la maleza, en las zonas más húmedas y oscuras. Su luz bioluminiscente las delataba a la legua. Sin embargo, apenas se ven ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Tiene algo que ver con el cambio climático? ¿Los pesticidas? ¿La pérdida de hábitat?

Un compendio de todo. Las luciérnagas están despareciendo principalmente por la destrucción de su hábitat natural, el uso de pesticidas y el exceso de contaminación lumínica en las ciudades. La luz artificial interrumpe su cortejo visual, ya que necesitan la oscuridad para comunicarse y aparearse. El brillo de las luces de las calles, casas y edificios desorienta a los adultos y les impide encontrarse para reproducirse.

¿Pero qué ocurre en el campo donde no existe contaminación lumínica? Los insecticidas y químicos de uso agrícola y doméstico matan tanto a los adultos como a sus larvas, que viven bajo tierra y se alimentan de otros pequeños insectos.

Además, las alteraciones en la temperatura y la disminución de la falta de humedad en los suelos, fundamental para la puesta de los huevos y el desarrollo de las larvas, están reduciendo sus poblaciones en muchas regiones del mundo.

Las luciérnagas tienen un ciclo vital complejo. Aunque los adultos suelen vivir pocas semanas, la fase larvaria puede prolongarse durante meses o incluso años. Los machos emiten destellos con patrones específicos para atraer a las hembras, que responden indicando su ubicación.

En la cultura popular, las luciérnagas suelen simbolizar buena suerte, esperanza y protección espiritual. Son señal de buen augurio.

Ver luciérnagas suele ser una buena señal ecológica. Necesitan ambientes relativamente oscuros, húmedos y poco contaminados, por lo que su presencia suele indicar ecosistemas bien conservados.

Como ocurre con muchos otros insectos como los saltamontes o las salamanquesas, las luciérnagas están experimentando importantes descensos poblacionales en las últimas décadas, resultado de la combinación de pérdida de hábitat, contaminación lumínica, uso de pesticidas y cambio climático.