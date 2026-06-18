La salud mental paterna, otra deuda pendiente

Uno de cada diez hombres sufre depresión después de tener un hijo. Casi nadie lo detecta. Y mientras tanto, algo empieza a cambiar en el modo en que los padres se vinculan con sus hijos.

Paternidad en transformación

La transición que atraviesa la paternidad en las últimas décadas no es solo un cambio de hábitos domésticos. Es una transformación cultural que empieza a redefinir qué significa ser padre, qué se espera de un hombre en el vínculo con sus hijos, y qué tipo de lazos son posibles entre generaciones.

Las investigaciones en psicología del desarrollo explican que el vínculo con el padre incide directamente en la construcción del apego seguro, en la capacidad del niño de regular sus emociones, en su autoestima y, más adelante, en la calidad de sus vínculos afectivos y sociales. Una revisión sistemática de estudios longitudinales publicada en Acta Paediatrica (Sarkadi et al., 2008) demostró que la participación activa del padre en los primeros años de vida se asocia con mejores resultados cognitivos, menor incidencia de problemas de conducta y mayor capacidad empática en la adolescencia.

Sin embargo, las encuestas de uso del tiempo en América Latina y Europa muestran consistentemente que las mujeres siguen asumiendo entre el 70% y el 80% del trabajo de cuidado no remunerado. Las licencias por paternidad, donde existen, son insuficientes y culturalmente resistidas; en Argentina, el sector privado cuenta con apenas dos días hábiles según la Ley de Contrato de Trabajo, una cifra que habla por sí sola del lugar que la sociedad le asigna al padre en la crianza. Por lo tanto, esta transición hacia una paternidad presente, aún tiene mucho por recorrer.

El peso que nadie ve

La depresión paterna perinatal existe y está documentada. El meta-análisis de Paulson y Bazemore, publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA) en 2010, el primero en sistematizar datos a escala global, con 43 estudios incluidos, encontró una prevalencia del 10,4% de depresión paterna en el período perinatal. Sin embargo, los especialistas advierten que esta cifra representa un piso, no un techo, dado que los síntomas de la depresión en hombres son frecuentemente ignorados, confundidos con rasgos de personalidad o directamente normalizados, el subdiagnóstico es masivo. El porcentaje real de padres que atraviesan un cuadro depresivo sin recibir ayuda es, con toda probabilidad, significativamente mayor.

¿Por qué ese silencio? Las razones se articulan en dos planos que se refuerzan mutuamente. Por un lado, los síntomas de la depresión en hombres difieren con frecuencia de los criterios diagnósticos clásicos, construidos en buena parte a partir de la experiencia femenina: la tristeza persistente y el llanto suelen estar ausentes; en su lugar encontramos irritabilidad, estallidos de ira, retraimiento emocional, conductas de riesgo o una inmersión desmedida en el trabajo como mecanismo de evasión. El diagnóstico, sencillamente, se disuelve en el estereotipo: "es que está estresado", "así son los hombres". Por otro lado, la paternidad llega culturalmente cargada de un deber ser que no deja espacio para el sufrimiento; se supone que el padre debe ser el sostén, el que aguanta. Pedir ayuda, admitir que uno está mal, es percibido como una falla que no se puede mostrar. Muchos hombres prefieren desaparecer en el silencio antes que nombrar lo que les está pasando.

Los síntomas que nadie enseña a reconocer

Identificar la depresión paterna requiere ampliar el repertorio de señales que tanto los profesionales de la salud como las familias están capacitados para leer. Los síntomas más frecuentes documentados en hombres incluyen:

Irritabilidad y hostilidad sostenidas. Un umbral de tolerancia extremadamente bajo, reacciones desproporcionadas ante situaciones cotidianas, conflictos frecuentes con la pareja o en el trabajo.

Retraimiento emocional y físico. Desconexión del entorno familiar, dificultad para vincularse con el bebé, sensación de estar "de más" en la dinámica del hogar, ausencias que se justifican con exceso de trabajo o compromisos externos.

Conductas de escape. Aumento significativo en el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias. Apuestas. Compras compulsivas. Comportamientos de riesgo. Todo aquello que produce una descarga inmediata y evita el contacto con el malestar interno.

Somatizaciones. Dolores musculares sin causa orgánica, cefaleas frecuentes, problemas gastrointestinales, trastornos del sueño no atribuibles únicamente al cuidado nocturno del bebé.

Pérdida de sentido y desmotivación. Incapacidad para experimentar placer en actividades antes disfrutadas, sensación de vacío, pensamientos intrusivos sobre la propia valía o la capacidad de ser buen padre.

Hiperactividad compensatoria. Una frenética actividad laboral o social que funciona como escudo. Trabajar dieciséis horas puede ser, también, una forma de huir.

Ninguno de estos síntomas es exclusivo de la depresión. Pero su combinación, su persistencia en el tiempo y su aparición en el contexto del nacimiento de su bebé deberían encender señales de alerta que hoy, en la mayoría de los casos, simplemente no se activan. El sistema de salud no pregunta. La familia no pregunta. Y el hombre, casi nunca, habla.

El costo del silencio

Las consecuencias de dejar sin tratar la depresión paterna no se circunscriben al hombre que la padece. Los estudios muestran con consistencia que la salud mental del padre tiene un impacto directo sobre el desarrollo del niño, independientemente de la salud mental de la madre.

Un padre con depresión no tratada tiende a interactuar menos con su hijo, a ser menos responsivo a sus señales, a mostrar menos afecto físico y verbal. En los bebés, eso se traduce en mayor dificultad para construir un apego seguro. En los niños más grandes, en más problemas de conducta, mayor ansiedad y peores resultados escolares.

Además, la depresión no tratada del padre aumenta de manera significativa el riesgo de depresión en la madre: Paulson y Bazemore (2010) encontraron que, cuando ambos progenitores están afectados, el riesgo se multiplica considerablemente. Esto crea un clima familiar de tensión que impacta sobre todos sus integrantes y deteriora el vínculo de pareja en un momento que ya de por sí es de alta vulnerabilidad.

En síntesis: ignorar la salud mental del padre no es solo un problema individual. Es un problema de salud pública.

Lo que hace falta

Hablar del Día Internacional de la Salud Mental Paterna debería ser la oportunidad para instalar preguntas que el sistema de salud, las políticas públicas y la cultura en general todavía no están haciendo con suficiente seriedad.

¿Por qué los protocolos de tamizaje de salud mental perinatal siguen siendo, en la mayoría de los centros de salud, exclusivamente maternos? ¿Por qué las licencias por paternidad, cuando existen, duran días en lugar de meses? ¿Por qué la figura paterna sigue siendo periférica en los espacios de acompañamiento a la crianza, desde los grupos preparto hasta las consultas pediátricas? ¿Por qué nadie le pregunta al padre cómo está?

Cambiar eso requiere intervenciones en varios niveles: formación de profesionales de la salud en depresión paterna perinatal y en sus presentaciones atípicas; incorporación activa de los padres en los controles de salud del bebé; diseño de herramientas de tamizaje adaptadas a la expresión masculina del malestar; políticas de licencias parentales que reconozcan la corresponsabilidad en la crianza como un derecho y no como una concesión; y, por supuesto, también un cambio cultural que autorice a los hombres a decir "no estoy bien" sin que eso sea leído como una derrota.

La deuda, también es con los padres

Los padres necesitan un sistema que los sostenga. Que los vea no solo como proveedores o como acompañantes secundarios, sino como sujetos que cuidan y que también pueden necesitar cuidado. Esto no es un privilegio reservado a quienes ya están comprometidos con la crianza: es una necesidad que atraviesa a todos los padres, independientemente del vínculo que hayan construido hasta ahora con sus hijos.

El camino es largo. Pero está sucediendo.

Y para que pueda seguir sucediendo, necesitamos que los padres tengan también garantizado el acceso al cuidado de su propia salud mental. Porque un padre que sufre en silencio no puede estar presente. Y porque nadie debería tener que transitar el inicio de la paternidad solo, sin que nadie le pregunte cómo está.

Hoy, en el Día Internacional de la Salud Mental Paterna, esa pregunta es el mínimo acto de cuidado que les debemos. A ellos. Y a los hijos que los necesitan.