Siempre ha habido clases

Encabezamos con un dicho popular que ha interpelado desde arqueólogos hasta filósofos; servidor recuerda oírlo en la infancia pronunciado con ciertos aires de superioridad -otro dicho semejante- que descubrían y descubren su sentido íntimo: clasismo de toda la vida frente a marxismos anticuados o el lucro personal por encima del avance social, la cultura y preservar el planeta. Un individualismo de indigentes en humanidad (capitalismo salvaje): lo contrario de nuestra civilización occidental labrada en la antigüedad clásica, el renacimiento y la ilustración revolucionarias.

Viene la cuestión a propósito de esos/esas líderes del Partido Popular reticentes al debate, como en las elecciones generales últimas o en el reciente tren de autonómicas, que nos parecía un simple gesto de soberbia animada por encuestas favorables y pavor a ser vapuleados en campaña, pero hay más, bastante más. Por una parte, la cobardía de Núñez Feijóo y, por otra, el miedo a que la sociedad conozca toda la corrupción del último gobierno popular, aún tapada gracias al marasmo judicial y con el escándalo en la secretaría de organización del Partido Socialista.

Sí, mantengo que el líder de la oposición -cargo inventado por Felipe González- es un cobarde con todas las letras o, lo que es lo mismo, un acomplejado por su notoria inferioridad política ante el presidente Pedro Sánchez, muy visible en el plano nacional y abismal en el internacional, que le impide presentar una moción de censura sólo con su grupo parlamentario -el mayor-, para plantear con tiempo suficiente un proyecto sobre España e sus territorios autonómicos y explicar cuál es exactamente la acusación contra este gobierno nacido en 2023.

Es patético escuchar cada miércoles a las nueve al dúo musical gallego compuesto por el presidente y el secretario general del PP con sus grandes éxitos: el hermanísimo, la catedrática, los prostíbulos y el chicle Koldo-Ábalos o Cerdán-Leire, todos individualmente versus todos juntos, y van años con la misma letanía. De ZP nada decimos -escribo el día que comienza a declarar-, salvo que se ha examinado toda su vida y familia (parecido a Sánchez) por una causa secreta publicada de cuerno a rabo; igualito que el caso Montoro con más de ocho años en silencio total.

Una moción de censura es un perfecto vehículo, como ya se ha demostrado anteriormente, para criticar al ejecutivo y sobre todo para mostrarse como alternativa de cambio con un programa de mejoras, pero si eres presa de la jindama, cual dicen en lenguaje caló, no te queda más solución que esconderte y emponzoñar todo a diario con el fin de provocar un adelanto electoral por vía indirecta -mantra cotidiano albertino desde que se cargó a Casado-, que ya lograra en una ocasión tras los comicios municipales de 2023 y que quizá volverá a repetirse así.

A punto de comenzar el verano, parte del tercer y cuarto poderes se centran en procesos al socialismo actual (ya sabemos como se tapa la cascada de juicios retenidos una década en la Audiencia nacional) que está cercado por los poderosos -los que pueden hacer-, pero nos ofrecen un recambio de chichinabo, de quítate tú que me pongo yo. Espero que la muy próxima comparecencia de Pedro Sánchez nos aporte algo de claridad, aunque no sobre comportamientos pasados de terceros, sino sobre el futuro próximo de todos.

NOTA: Nada veo-oigo-leo en medios de masas sobre el “todopoderoso” -su sobrenombre en WhatsApp- presidente de la diputación y del PP de Almería, paseando este mes con sus cuates por los banquillos; ni se hacen gracietas sobre su uso de jerga odontológica o del pastizal guardado en fundas de almohada.