Catedrático de Color

Mi amigo Javi Claramunt es profesor en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, desde hace muchos años. Explica, entre otras cosas, la asignatura de Color. Como suena, y no puede sonar mejor ningún nombre de asignatura: Color.

No tengo ni la más remota idea de lo que explica Claramunt en sus clases, y prefiero no preguntarle, porque mientras no lo sepa me imagino que en el temario de la asignatura están todas las maravillas del mundo, puesto que, entre sus maravillas, las cosas del mundo poseen la maravilla del color. Bien mirado, somos criaturas coloridas, coloradoras, los animales que hemos hecho del color una forma de la felicidad.

Tengo amigos y conocidos que explican asignaturas de nombre esotérico, al menos para mí: Matemáticas Discretas, Ecuaciones Diferenciales, Resistencia de Materiales, Fermentación. El hecho de no saber nada en absoluto de esas materias les agrega un elemento mágico, porque todo lo remoto y desconocido se me aparece con los caracteres de lo fantástico. Ahora bien, ninguna se llama Color.

Explicar Color me lo figuro como explicar cualquier cosa interesante de la realidad. Lo que carece de interés no tiene color, como decimos mediante una expresión célebre. Lo que no tiene color no puede ponerse al lado de lo que sí lo tiene.

Ser profesor de Color no debe de ser muy distinto, en mis ensoñaciones de completo ignorante del asunto, a ser profesor de Belleza, o de Felicidad, o de Plenitud. ¿A qué te dedicas? Soy Profesor No Numerario de Verdad en la Facultad de Filosofía. ¿En qué trabajas? Me acaban de contratar en el Departamento de Bondad de la Universidad Jaime I de Castellón. ¿Cómo va tu carrera? He aprobado las oposiciones para catedrático de Entusiasmo en la UIMP.

Si todos hubiésemos cursado en Bellas Artes la asignatura de Color, seríamos más felices, estoy seguro. (Por cierto, qué nombre tan bonito, tan significante -Bellas Artes, las artes que se ocupan de la belleza, que aspiran a añadir algo de belleza a la realidad-, parece mentira que haya sobrevivido esa carrera en estos tiempos, llamándose así.)

No es que la vida de muchos ocurra en blanco y negro (al fin y al cabo, lo que sucede en blanco y negro también sucede en color, y a menudo con toda su profundidad); el problema es que ocurre sin color, descolorida, sin el relieve de lo verdadero.

No se lo he dicho a Claramunt, pero he envidiado siempre en secreto que sea profesor de esa asignatura de resonancias mitológicas. Aunque soy alérgico a las tarjetas de visita, si yo la explicase, me habría hecho imprimir unas bien aparatosas en las que se leyera mi nombre y, sobre todo, mi oficio: Catedrático de Color.