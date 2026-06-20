La newsletter de Joan-Carles Martí: València ante la hora metropolitana

La gran cuestión mediterránea ya no es solo ambiental, económica o territorial. Es, sobre todo, una cuestión de gobernanza. El III Foro Económico y Social del Mediterráneo de Prensa Ibérica ha vuelto a poner sobre la mesa una evidencia que València conoce bien. Los problemas decisivos del litoral —agua, movilidad, vivienda, turismo, energía, infraestructuras, empleo, clima— desbordan los límites administrativos tradicionales y la escala de los retos ya no coincide con muchas decisiones públicas. Y ahí se juega buena parte de la capacidad de futuro de la gobernanza metropolitana valenciana.

El Mediterráneo ha dejado de ser una periferia discursiva para convertirse en un eje estratégico. Así lo expresó el president Juanfran Pérez Llorca en el Foro al defender que el siglo XXI de España y del sur de Europa se escribirá a orillas de este mar, donde se concentran industria exportadora, puertos, agricultura, turismo y talento. También reclamó que la Comunitat Valenciana sea protagonista de ese liderazgo mediterráneo.

Pero el liderazgo exige instituciones capaces de conectar lo que hoy aparece disperso. València no puede afrontar por separado la movilidad de su área urbana, la vivienda tensionada, la gestión del agua, la protección de l’Albufera, la adaptación climática, la logística portuaria, el suelo productivo, la transición energética o la prevención ante episodios extremos. Todo forma parte del mismo sistema territorial.

La dana dejó la lección de que los sistemas naturales no son paisaje decorativo, sino activos de protección civil, seguridad territorial y economía. L’Albufera es una infraestructura natural de defensa, regulación y vida. Cuidarla no es solo una política ambiental; es una decisión de resiliencia metropolitana.

También el agua obliga a cambiar de cultura. La lluvia, los ríos y los acuíferos seguirán siendo esenciales, pero ya no bastan. Depurar mejor, reutilizar más, reducir pérdidas y modernizar redes no son asuntos técnicos menores: son piezas de soberanía climática. En el Mediterráneo del siglo XXI, cada gota recuperada es capacidad de futuro.

La movilidad plantea una lógica parecida. No basta con mejorar líneas, frecuencias o infraestructuras de forma aislada. La movilidad sostenible necesita gobernanza metropolitana, conexión entre transporte y empleo, integración con la vivienda y una transición justa que no penalice a quienes dependen más del coche por falta de alternativas. La ciudad real y cotidiana se extiende por un espacio compartido de trabajo, residencia, servicios, consumo, educación y cuidados.

El Foro del Mediterráneo también deja la idea de menos centralismo y más capacidad territorial. Esa lectura interpela directamente a València para reclamar infraestructuras, financiación justa o el necesario corredor mediterráneo. La pregunta decisiva es qué arquitectura de cooperación está dispuesta a construir la propia área valenciana para aprovechar mejor esas oportunidades.

La gobernanza metropolitana debe significar planificación compartida, datos comunes, financiación estable, coordinación entre municipios, corresponsabilidad institucional, colaboración público-privada y capacidad ejecutiva. Y debe hacerlo con justicia social, porque la adaptación climática, la vivienda, la movilidad y la energía no afectan por igual a todos los ciudadanos.

València tiene activos evidentes: posición geográfica, puerto, industria, agricultura, universidades, innovación, cultura urbana, tejido municipal y una identidad mediterránea reconocible. Pero esos activos solo se convertirán en liderazgo si existe una mirada metropolitana a la altura.

El Mediterráneo necesita instituciones capaces de coser agua, territorio, movilidad, vivienda, clima, economía y cohesión social. Esa es la hora de València metropolitana si es capaz de gobernarse como el territorio real que ya es.

Me gustaría conocer su opinión y sugerencias en este correo levante-emv@epi.es, gracias

Newsletter del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí / L-EMV

No te pierdas cada semana la newsletter del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí. Se trata de un servicio exclusivo para usuarios registrados de Levante-EMV que permite estar al día de los temas más importantes sin renunciar al análisis más detallado del director del periódico. Cada sábado, los suscriptores de este nuevo boletín recibirán puntualmente la nueva newsletter de Joan-Carles Martí. Este envío se suma a los boletines diarios y semanales ya disponibles en la cabecera y a los que todos los lectores registrados pueden suscribirse desde este enlace.

Junto a la nueva newsletter, los lectores registrados pueden mantenerse al tanto de las mejores informaciones del día y del contenido temático más destacado, con los boletines de información económica, ocio, Caso Abierto, información local y comarcal o las newsletters de los dos subdirectores, Alfons García e Isabel Olmos.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir estas dos nuevas newsletter o cualquiera de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.