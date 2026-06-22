Montserrat o la inquebrantable fidelidad

Llegada la estación veraniega el juego de pelota vuelve su mirada hacia las competiciones de los clubes, hacia las raíces que recuperan paisajes entrañables, recuerdos de nostalgias y renovadas esperanzas de futuro. Y entre las competiciones sobresale la que arropa El Corte Inglés desde hace más de medio siglo. En aquel verano del 76 los hermanos Periña de Mislata, Bellver, Masca, y los hermanos Ortiz, todos de Mislata; como Micalet, Eusebio,(hermano de José Sanvenancio) Crespo y los hermanos Boles, de Riola, como Navarro, El Surdo, Baltasar de Alcàsser; como Agustín, Conrado, Sopetes, Micalet, de Alfarp; como Marcial, Amador, Moreno de Montserrat, y como Chatet II, Mingacho, Pito, Montroyero, Colorado, Claudio y Silla, de Godelleta, protagonizaron el primer campeonato entre pueblos que sembró la semilla de la recuperación de este deporte en muchos lugares que lo habían abandonado a mediados de los años cincuenta empujados por la indiferencia, nuevos hábitos sociales y la avasalladora presencia del fútbol.Hubo algunas excepciones, lugares donde esporádicamente, en las fiestas, se mantenía la tradición. Y entre ellos, Montserrat. Allí se disputan, un año más, las finales del campeonato de Galotxa. Lo hacen en su espectacular cancha, inaugurada con la final de 1987 que ganó Sollana, liderada por Federico, tras remontar seis juegos de diferencia alcanzados por el equipo local con Voro, Marcial, Alberto y Paquito.

Voro, Marcial, Alberto y Paquito, equipo de Montserrat en la final de 1987 / L-EMV

Este fin de semana la cancha se ha llenado de futuro con las finales de las categorías escolares. La Federació, con el Ayuntamiento que preside Sergio Vilar y con el apoyo del diputado de deportes, Pedro Cuesta, arroparon la presentación de unas finales que suponen un aliento de esperanza para que dentro de medio siglo nuevos escolares de nuevos clubes se sumen a la tarea de construir futuro. En la categoría absoluta estamos a las puertas de las semifinales con Faura, Montserrat, Massalfassar y Quart de les Valls en la lucha por acceder a la gloria. Montserrat acogerá la gran final del torneo decano el sábado 11 de julio.

Gran cantera

Este club ha sido cantera de varios profesionales de primer nivel: Voro, surgió en la escuela de los años ochenta y alcanzó el honor de anunciarse en los mejores torneos de los mejores trinquetes. Tras él alcanzó la corona de campeón individual Marc que surgió de la cantera local impulsada en su día por el inolvidable Sesé. La joven realidad de Alejandro es el fruto de la labor del club local, el mismo que será el anfitrión de la Champions de Llargues el primer fin de semana de octubre con la presencia de los mejores clubes de Llargues de los territorios pelotísticos europeos, en una nueva demostración de la apuesta por el Joc de Pilota de una localidad que recuerda los tiempos de Mingo el de les Màquines de finales del XIX, Antonio Julián y Germán de Riera. Los más viejos del pueblo oyeron a los mas viejos de su niñez hablar de un desafío entre forasteros jugado en la calle de la Iglesia que enfrentó al famoso Suñer de Gavarda y un sobrino contra Malonda y Tiroy. Despertó tanta expectación el desafío que, Tiroy estando como estaba en prisión, solicitó y le fue concedido un permiso especial. Así es que pocos pueblos pueden presumir de tanta fidelidad a la pilota valenciana.