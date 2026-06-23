Ábalos, corrupto

Acabo las 224 páginas de la condena a José Luis Ábalos y pregunto a un amigo con toga cuánto se va a comer entre rejas el exministro. De 12 a 15 años, por ahí, dice. «Si vive», deja caer. La apostilla pesa. No es que me tenga por cercano al exjefe socialista (más bien los habituales de los clanes me situaron entre los poco afines), pero hacer leña del árbol caído es trabajo para desalmados. Así que hoy pienso más en el trago que está digiriendo aquel político que siempre parecía que iba un paso por delante de los demás: el Jose (así, sin tilde, como le conocían los más cercanos, los que le limpiaban la butaca antes de que la ocupara el jefe del clan). Quizá está pensando que mal día aquel en que fue el pionero al lado de Pedro Sánchez, porque allí se labró los cargos importantes en Madrid y en esa operación se hizo inseparable de Koldo García.

Acabo las 224 páginas con la lengua pastosa y las ganas de proclamar ‘vaya gobernantes de mierda’. Y eso que todos esos folios no entran en los detalles sórdidos y puteros de los mensajes con el asesor y asistente (a veces, más bien mayordomo) Koldo. Pero lo que desprenden es hediondo: 10.000 euros mensuales durante 34 meses pagados por Víctor de Aldama vía Koldo, el alquiler del piso de Torre Madrid para la amante, el piso del paseo de la Castellana, la estancia de vacaciones en Marbella, la casa alquilada para él en una urbanización de Cádiz, la colocación de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas vinculadas al ministerio sin ocupación y cobrando... “No existe corroboración alguna”, dice la sentencia, del pago concertado de dos millones a Ábalos por los contratos de las mascarillas (el nombre del caso), pero todo lo anteriormente enumerado es suficientemente putrefacto.

¿Suficiente para una condena de 24 años? Suficiente para enmarcar un caso de corrupción y unos personajes corruptos. Porque, como dice la resolución (y en esto creo que dice bien), “el concepto de corrupción se formula como toda violación por parte de un individuo de las reglas que rigen su actividad con el objetivo de procurar para sí mismo, o para un tercero, una ventaja de cualquier índole que no podría alcanzar de haber actuado de conformidad al ordenamiento”.

Lo sorprendente (lo casi incomprensible, y que sucede al pensar en todo lo de Zapatero también) es que estos hechos se producen cuando Gürtel había laminado al PP y al Gobierno de Mariano Rajoy, con Ábalos de protagonista estelar en aquella moción de censura, sí, para subrayar más aún el daño a la confianza en las instituciones. Y no solo era lo de Correa y el Bigotes, había caído también Rodrigo Rato, había sido detenido Eduardo Zaplana, todo lo de Taula y el yonqui del dinero estaba en proceso. Y mucho más. Y, con todo eso, él pensó que podía ser impune. El elegido.

Hoy muchos en la izquierda ponen el dedo sobre el comprensivo trato del Tribunal Supremo al empresario corruptor, Víctor de Aldama, al que libra de la celda por colaborar, aunque reconoce textualmente que no es un arrepentido. No lo es, es un tipo que se ofrece a cantar y aportar documentación solo después de ser detenido. De modo que lo que emana la sentencia no es una invitación a arrepentirse. El mensaje es que si corrompes y te pillan, puedes cantar, librarte de la cárcel y que se lo coman todo los cargos públicos. ¿Mensaje a Leire Díez?

No es un mensaje muy edificante, pero sería deseable no perder el norte y que detalles como este no oculten un caso más, sentenciado, de corrupción en la política. Y un caso más con estrella valenciana. El elegido hoy es un corrupto. Para no sorprenderse si hay desconfianza (e incluso odio) germinando estos días.