El Llevant 26-27

El Mundial ha puesto el mercado en standby. Mientras la dirección deportiva granota trabaja en silencio, aprovechamos para valorar la plantilla con vistas a la campaña 26-27.

Tanto deportivamente como en cuanto a liderazgo y madurez, Mathew Ryan firmó un temporadón que no le ha servido, sin embargo, para ser titular con Australia en la Costa Oeste. Campos y Primo esperan su oportunidad, con plenas garantías. Salvo sorpresa, la portería está más que bien cubierta.

No así el centro de la zaga, muy en el aire. Dela ha sido un puntal fundamental, pero Elgezabal, con contrato hasta 2027, no ha tenido protagonismo. Quizá sería deseable buscarle una salida en Segunda, donde aún tiene un buen cartel. Su ficha puede ocuparla Jorge Cabello, que regresa tras haberlo jugado todo en el Mirandés. Moreno y, en menor medida, Matturro han sido decisivos, pero el Llevant no puede pagarlos y será complejo renovar alguna de las cesiones, aunque debería explotar cualquier posibilidad. Y, si se quedaran, formarían, junto a Cabello y Dela, un buen repóquer de centrales, teniendo en cuenta la versatilidad de Kervin Arriaga para insertarse atrás.

La banda izquierda apunta a renovación total: Manu acaba cesión y su temporada ha ido de más a menos. Pampín no ha aprovechado sus opciones y acaba contrato. En la derecha, vuelve Xavi Grande, después de ascender a Primera con el Marítimo de Portugal, y siguen Toljan –también con un final de liga agridulce– y Nacho, con la opción de Víctor García, si retrasa su posición. Es un enigma si se optará por mantener a los tres, atendiendo a la proyección de los dos canteranos.

Pablo Martínez, no; Bardeli, sí

En el centro del campo, Pablo Martínez no seguirá y Vencedor, cedido, parece que tampoco. Ha aterrizado Bardeli y sospecho que se intentará mantener a Raghouber, viejos conocidos del míster en el Dunkerque. A no ser que haya alguna buena oferta por Arriaga, el hondureño continuará, como Oriol Rey, que ha tenido menos protagonismo del esperado, pero que ha cumplido siempre.

Enzo Bardeli / Levante UD

En la creación entre líneas continúa Olasagasti, una de las grandes sorpresas de la temporada, y quizás Iker Losada (el Betis ha descartado su regreso a Sevilla, tras cesión), de quien, sin embargo, se espera mucho mejor rendimiento. Carlos Álvarez no está satisfecho con su rol 25-26, más como revulsivo que como titular alrededor de quien orbita el juego de ataque blaugrana. Si llega una buena oferta, es probable que salga. En mi opinión, siempre es necesario tener en la plantilla futbolistas capaces de cambiar el signo de un partido, si él acepta seguir. En cuanto a Edgar Alcañiz su futuro es una incógnita, tras la cesión en Cartagena.

En el ataque no había cedidos y nadie acaba contrato, excepto Morales, que ya se despidió, pero el levantinismo está en vilo por la posible marcha de Espí, Etta e incluso Iván. Siguen Brugué, Tunde, Cortés y Tay. Realmente, cualquiera de los tres sería muy difícil de sustituir. Todo apunta, en todo caso, a que, si sale Espí, no lo hará Etta. Y viceversa. Cualquiera de los dos, con 20 y 22 años respectivamente, tiene un amplio margen de crecimiento. Espí hizo un final de liga espectacular y no está en el Mundial únicamente porque De la Fuente es incapaz de convocar a un futbolista si no está en un equipo de la parte alta de la tabla. En cuanto a Etta, le costó recuperar el nivel tras la Copa de África. Los futbolistas que viven del gol, en todo caso, siempre arrastran rachas que condicionan su rendimiento. Y es obvio que a quien ha entusiasmado a la grada con su fútbol, como él hizo en las primeras jornadas, no se le olvida jugar.

Quizá el Llevant pueda hacer un esfuerzo por quedárselos a ambos. En realidad, mantener la columna vertebral de este equipo, y permitir a Luís Castro desplegar todo su potencial sería la mejor de las noticias en la confección del Llevant 26-27.