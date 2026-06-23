De la presunción de inocencia a la indecencia

1.- En 2010 se publicó por “La Esfera de los Libros” “El Maquiavelo de León” por parte de José García Abad. A lo largo de sus 318 páginas se da cuenta de las características, estructura y psicología de José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente que fue de uno de los Gobiernos de España e imputado hoy por gravísimos delitos: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

Algo se anticipaba -entre líneas- en el libro de García Abad. No hablaba de joyas, eso sí.

2.- Allá por los años 50 un librito breve, de 64 páginas, hizo fortuna. Se trataba del que con el título “El criminal nunca gana”, de la colección “La Novela del Sábado”, sirvió de referencia para un serial que, con el mismo título, se prolongó varios años en la radio española. Su subtítulo, “Una contribución a la prevención del crimen”, anticipaba el carácter moralizante de varios centenares de capítulos.

Yo entonces vivía en Logroño y las tardes-noches trascurrían en plan familiar alrededor de la Radio Dina adquirida con muchos esfuerzos y centrando las emisoras con el “ojo mágico” que buscaba la emisora EAJ 18 Logroño. (Luego la SER).

A oscuras completamente (había que ahorrar electricidad) nuestros infantiles corazones latían en espera de que el bien triunfara sobre el mal.

Y así era siempre.

3.- Uno de los capítulos de “El Maquiavelo de León” reza: Lo importante es el poder, gobernar es secundario; otro: El gobierno es cosa de uno; o: Aprendiz de brujo de los negocios.

Para llegar a hoy hay que conocer el ayer.

4.- Imputado hoy, su comparecencia ante el Juez José Luis Calama no parece que haya disipado los centenares de indicios acumulados en su contra y que sólo han servido para reforzar su situación en la Audiencia Nacional.

También siguen el mismo camino sus dos hijas Ana y Laura. Todo queda en familia como el rosario del Padre Patrick Peyton.

La presunción de inocencia está cediendo ante la presunción de indecencia.

Reconforta saber que, casi siempre, el criminal nunca gana.