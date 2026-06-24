¡Por fin un estudio completo sobre León de Arroyal!

Hubo un tiempo en que se creía que la Ilustración del siglo XVIII había nacido y extendido por Europa y América desde Francia, y la Revolución Francesa y la Enciclopedia estaban para demostrarlo. Sin embargo, muchas de las modificaciones y transformaciones del Antiguo Régimen tenían como base las aportaciones de ingleses y escoceses (Locke, Hume, Adam Smith, Becaria…) Los demás países europeos y americanos publicaron estudios donde extendieron la idea fuerza de racionalización a todos los ámbitos, la crítica al sistema social y político, junto a reformas no radicales consideradas imprescindibles para el mantenimiento del orden social vigente. Todo ello formó un conjunto intelectual y político que Kant supo resumir en su ensayo ¿Qué es la Ilustración? (1784) para superar la minoría de edad del ser humano y converger en el uso de la razón, con libertad plena para entender la realidad. De hecho la Ilustración fue una de las etapas de globalización de Occidente, que reivindica Steve Pinker en En defensa de la Ilustración (2018) como un ideal todavía a cumplimentar.

Las polémicas sobre lo que supuso el Siglo de las Luces continúan presentes. La llamada 'Ilustración Oscura' o movimiento neorreaccionario, acuñado y desarrollado por Nick Land, niega que la democracia sea un bien y en ningún caso se compagina con la libertad individual (así piensan los libertarios de la extrema derecha como Milei) y de ello tienen la culpa las ideas de la Ilustración. Desde una perspectiva diferente, en los 50-70, la profesora de Harvard Judith Shklar en su libro After Utopia consideraba al liberalismo dominante de la época de la Guerra Fría una traición a los ideales ilustrados, empañándolos con la filosofía política, sin conexión con la realidad de los que padecen malas condiciones sociales tanto en la zona capitalista como en la comunista. Y es que el pensamiento ilustrado no tiene unidad teórica, es una aspiración a mejorar las cosas, y por ello cabe hablar de varias Ilustraciones enmarcadas en la política radical o moderada, literaria, musical, pictórica, filológica, histórica e incluso religiosa.

Es lo que ocurre en la Ilustración española: Feijoo, Jovellanos, Campomanes, Mayans y otros muchos manifiestan proposiciones distintas que solo tienen en común buscar la racionalidad de los asuntos tratados, eliminando los usos y costumbres no comprobados. Resulta por tanto difícil de entender como un conjunto unitario. Sin embargo, hay personajes que abarcan todos los sectores como León de Arroyal (1755-1813), como se refleja con suficiencia en el estudio de Enrique Moral Sandoval: Un ilustrado transgresor (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2026), trabajo imprescindible para entender, desde el pormenorizado análisis de su obra y vida las diversas facetas de la Ilustración. Hay que tener paciencia para abordar las setecientas páginas del libro, con letra pequeña, pero el resultado final es sólido, con una erudición difícil de igualar. Moral, durante más de cuarenta años, ha rebuscado en archivos, librerías y bibliotecas todas las características del personaje. Anteriormente varios autores analizaron parcialmente su obra literaria, política y económica (Elorza, Pallares, Anes, Pastor, Escandellari, Monange, F.López)

León de Arroyal era hidalgo, un noble de segunda categoría, cuyo padre, Fernando de Arroyal, abogado sevillano, consiguió un puesto de responsabilidad, antecedente de los altos funcionarios del Estado, en el entramado administrativo del Consejo Real de Castilla. Fue destinado a Gandía al fallecer el Marqués de Borgia sin testar, lo que provocó disputas entre varios contendientes. Allí permaneció hasta resolverse el caso, haciéndose cargo de la administración de las propiedades. En ese tiempo intervino también en los conflictos del Ayuntamiento de Oliva y conoció a Gregorio Mayans. Su hijo León nació por estas circunstancias en Gandía, donde transcurrió gran parte de su infancia y adolescencia y acompañaba a su padre a los lugares donde desempeñó su tarea (Valencia, Ávila, Sevilla, Salamanca y Madrid). Empezó los estudios de leyes en la Universidad de Salamanca sin finalizarlos.

Su obra y sus propuestas políticas y sociales abarcaron temas muy variados. Quiso, en principio, ser un poeta neoclásico con sus Odas, una de las cuales estuvo dedicada a Gregorio Mayans, ('Él ha sido el primero al saber verdadero') del que Antonio Mestre hizo un estudio capital de la Ilustración valenciana. Se relacionó en Salamanca con Cadalso y su tertulia, donde conoció a Meléndez Valdés y al valenciano Juan Pablo Forner a quien criticó en su panfleto Pan y Toros, censurado, aunque adquirió gran difusión clandestina. En Madrid entró en contacto con ilustrados valencianos como el médico Andrés Piquer, y contrajo matrimonio con una hija, viuda ocho años mayor que él. Su madre le legaría propiedades agrícolas en Vara del Rey, (Cuenca) donde acabó residiendo. Su interés fue decantándose hacia la crítica social y política: al sistema caciquil del ayuntamiento de Vara del Rey, a la situación de la política española, de la Justicia, de la Iglesia -que le censuraría sus traducciones de la liturgia a la lengua romance como señaba Erasmo-, de la decadencia española, de la censura. Así lo trasmite en sus Cartas económico-politicas a Llerena y Saavedra, ministros de Hacienda, la aportación política más interesante de su obra, con referencias a la Historia de España. Redactó una primera Constitución para España, antecedente de la de 1812, y propuso reformas agrícolas, y un sistema para fabricar pan de mejor calidad. Tiene, como dice Moral, una “doble condición de emprendedor e ilustrado” (p.665).