El imperio taronja de Pedro Martínez vuelve a casa

Hay temporadas que se recuerdan por los títulos. Otras, por los jugadores. Algunas, por los partidos imposibles. Y luego están estas campañas que trascienden el deporte aunque cuentan algo mucho más grande. Lo que ha logrado Valencia Basket este año pertenece a esa categoría.

El 24 de junio quedará grabado para siempre en la memoria del baloncesto valenciano. Nueve años después de aquella inolvidable Liga de 2017, el equipo masculino volvió a proclamarse campeón de la ACB, conquisando la segunda Liga de su historia tras una temporada extraordinaria culminada con una brillante victoria en la final ante el Barça Basket. Un éxito que, por sí solo, ya tendría un valor inmenso. Pero esta vez la historia es mucho más grande.

Porque mientras el equipo masculino del Valencia Basket levantaba la Liga Endesa, el equipo femenino ya había escrito hace poco más de un mes otra página dorada en la historia del club. El equipo dirigido por Rubén Burgos volvió a demostrar que su hegemonía no es casualidad conquistando la Liga Femenina Endesa y la Copa de la Reina, firmando un nuevo doblete que confirma al equipo valenciano como la gran referencia del baloncesto femenino español.

Y ahí es donde aparece la verdadera dimensión de lo conseguido. Porque no estamos hablando de un título. Ni de dos. Ni siquiera de cuatro.

Estamos hablando de un club cuyos dos primeros equipos han sido campeones en la misma temporada. De un proyecto que ha levantado todos los grandes trofeos nacionales posibles: Liga y Supercopa para los chicos; Liga y Copa de la Reina para las chicas. Estamos hablando de excelencia compartida. Porque tal y como ha indicado el club es "un doblete para la historia. La victoria de ayer marca un hito para siempre. No solo es la primera vez que Valencia Basket consigue un doblete de Liga tanto masculina como femenina, es que es la primera vez que este doblete sucede en la historia del baloncesto español. La historia se escribe con V de Valencia Basket, nos llena de orgullo escribirla contigo, familia".

Valencia Basket alzando el título de campeones de Liga ACB en el Palau Blaugrana. / Europa Press

Durante años, Valencia Basket soñó con competir de tú a tú con los gigantes del baloncesto español. Hoy ya no compite. Hoy gana.

El éxito del equipo masculino tiene además un valor especial. La generación de Pedro Martínez ha devuelto al club a la élite nacional desde el juego, desde la personalidad y desde una identidad reconocible. No ha sido una Liga conquistada desde la casualidad o el momento puntual. Ha sido la recompensa a una idea de baloncesto que ha convencido a toda España. Con jugadores como Jean Montero liderando una plantilla que ha mezclado talento, ambición y compromiso, Valencia ha vuelto a sentirse poderosa.

Pero quizá lo más bonito de todo sea el contexto.

Celebración en Roig Arena del cuarto titulo de la LF Endesa del Valencia Basket femenino. / Miguel Ángel Montesinos

Esta ha sido también la temporada del Roig Arena. La temporada en la que Valencia Basket se preparaba para abrir una nueva casa destinada a convertirse en uno de los grandes templos deportivos de Europa o incluso del mundo. El nuevo pabellón representa futuro, crecimiento y ambición. Y qué mejor manera de estrenarlo que llegando como campeones al cuadrado.

Porque las victorias pasan. Los jugadores cambian. Los entrenadores también. Pero hay temporadas que marcan un antes y un después en la identidad de una entidad.

La de 2025-26 será recordada como la temporada en la que Valencia Basket dejó de aspirar a ser grande para convertirse definitivamente en uno de los grandes.

La temporada del doblete femenino.

La temporada de la Liga masculina.

La temporada del Roig Arena.

La temporada en la que toda una ciudad se vistió de taronja para celebrar que el futuro ya había llegado.