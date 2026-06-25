Opinión
L'alcalde de Sueca i el model que castiga el seu poble
Il·lustríssim Senyor Sáez, alcalde de Sueca: el passat dissabte va escriure vostè un article que em va generar un dubte que vull compartir.
Abans d’exposar-lo, permeta’m unes minúscules matisacions al seu article arran de certes incongruències i errades que, de segur, vostè va escriure amb passió i no va poder revisar acuradament.
En primer lloc, que l’animadversió que vostè adjudica als “grans partits tradicionals” no tinga cap fonament objectiu en el cas del PP. A la dreta “tradicional”, “els partits polítics xicotets” no els estorben; tot el contrari: estan encantats!
Mire si és així, que vostè és alcalde gràcies al vot de la presidenta del PP de Sueca. De la mateixa manera, la vicepresidència primera de la Diputació l’ocupa “la municipalista” Natalia Enguix perquè el president provincial del PP a València així l’ha designada. Son mostres objectives de consideració que ens permeten dir que la vora dreta de la política té molta estima pels “municipalistes”.
Permeta’m també assenyalar-li un error prou habitual en aquells que no coneixen la Vall d’Albaida, la meua comarca.
Vostè afirma que “Enguix és diputada provincial pel partit municipalista Ens Uneix, (...) gràcies als vots obtinguts en el partit judicial d'Ontinyent, demarcació administrativa que coincideix pràcticament amb la comarca de la Vall d'Albaida.”. Aquesta errada de confondre Ontinyent amb tota la Vall d’Albaida, pel motiu que siga, s’ha estés prou en certs àmbits. No és així, òbviament.
A la Vall d’Albaida els municipis es divideixen en tres partits judicials diferents: Ontinyent, Gandia i Xàtiva. La part no representa el tot: la força més votada a la comarca és el PP, no Ens Uneix, i pactar inversions per als 6 municipis on governen no significa millorar els 34 pobles de la comarca.
Per a acabar amb les matisacions, vull aclarir-li per què el grup socialista a la Diputació va presentar la reprovació a la vicepresidenta primera. La moció ho diu clarament: “condicionar l'atorgament de les ajudes públiques al comportament dòcil i submís dels representants de l'oposició no té cabuda en una institució pública moderna democràtica”.
La vicepresidenta “municipalista” ha dit públicament que certs municipis “rebran ajudes quan allí es presente Ens Uneix”, o que “quan deixeu de comportar-vos de manera poc educada, us donarem les ajudes”. A vostè, que afirma que li molesta el “paternalisme”, de segur que li impacta una mostra d'arbitrarietat tan gran.
L’arbitrarietat contra la qual estem els socialistes afecta també el seu poble, senyor Sáez. Si, com afirma, “els nostres pobles sempre estaran per damunt de les ideologies”, trobarà injust que un municipi reba quasi mig milió d’euros a l’ultim plenari per a la seua Casa de Cultura mitjançant una ajuda nominativa, sense justificar cap urgència ni necessitat imminent, mentre que Sueca només n'ha rebut 70.000 des que vostè és alcalde amb eixe mecanisme.
Nosaltres creiem en un altre model de Diputació, un model més equitatiu, i per això la nostra proposta d’acord per a aquests pressupostos era una ampliació del Fons de Cooperació de 120 milions d’euros, perquè els ajuntaments els gestionàrem com volguerem. La resposta “municipalista” va ser boicotejar l’acord que haguera suposat per a Sueca un ingrés de 1.190.887,25 €, sense burocràcia ni besamans. Supose que vostè posarà el seu poble per damunt del fet de pertànyer a la mateixa “franquícia” que la senyora Enguix, i li demanarà explicacions.
Per cert, pel que fa a la franquícia, expansió no significa rendiment ni benefici per als socis. El terme clau és “esquema de Ponzi”; vaja amb compte de no caure.
Per finalitzar, expresse el meu dubte pel que fa al seu article que, com pot observar si ha llegit fins ací, no està relacionat amb el contingut, sinó més bé amb la seua gènesi.
Vaja per davant que qualsevol està en el seu dret d’expressar la seua opinió, i vostè, Julián, no n'és l’excepció. Per descomptat que pot fer-ho, i no cal justificar-ho.
Però de vostè, com a alcalde de Sueca —títol institucional amb què encapçala l’article—, no he trobat peces d’opinió reclamant infraestructures per al seu municipi, ni reflexions sobre plans de futur per a la seua comarca, ni sobre temes que podrien incidir o estar relacionats amb la gestió municipal (finançament local, gestió de patrimoni...).
Em costaria pensar que la defensa d’una diputada a la Diputació de València siga una demanda clamorosa dels seus veïns i veïnes, a la qual vostè haja hagut de donar veu amb l’article esmentat.
Quin pot ser el motiu per a redactar aquest article? Simpatia cap a la persona? Defensa d’un càrrec del seu partit, plataforma o franquícia?
Qualsevol d’aquests motius justificaria que el ciutadà Julián Sáez o el president de Sueca per Davant expressarà el que volguera, però no l’alcalde de Sueca.
Això sí que és “banalitzar” i “embrutar” les institucions democràtiques i el municipalisme. Crec que el seu càrrec i el seu poble es mereixen més.
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