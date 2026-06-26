La química valenciana, una oportunidad para el talento joven

Elegir una formación es también empezar a imaginar un futuro profesional. Y en ese momento de decisión, es importante que los jóvenes conozcan todas las oportunidades que tienen delante. La industria química valenciana es, sin duda, una de ellas.

Se trata de un sector innovador, diverso y con una enorme capacidad para generar empleo cualificado. Un sector que forma parte de la estructura industrial de la Comunitat Valenciana y que ofrece recorridos profesionales atractivos para quienes buscan estabilidad, especialización, aprendizaje continuo y la posibilidad de trabajar en proyectos con impacto.

En la Comunitat Valenciana, el sector químico alcanza una cifra de negocio de 8.100 millones de euros, genera más de 18.000 empleos directos y se sitúa como el tercer sector industrial más importante de la región. En el caso de Quimacova, nuestras empresas asociadas concentran cerca del 90 % de la facturación del sector químico valenciano, con un volumen de negocio próximo a los 7.000 millones de euros y más de 12.600 empleos directos.

Estas cifras reflejan que la química valenciana tiene presente y futuro. Pero, además, tiene mucho que ofrecer a las nuevas generaciones.

La química es una industria con una gran capacidad de transformación. Invierte más de 300 millones de euros al año en I+D+i, lo que supone que uno de cada cuatro euros que invierte la industria valenciana en innovación procede de este sector. Esa apuesta por la innovación se traduce en proyectos vinculados a la sostenibilidad, la economía circular, la descarbonización, la seguridad química, los nuevos materiales, la digitalización de procesos o el uso más eficiente de los recursos.

Por eso, trabajar en química no significa únicamente incorporarse a una empresa industrial. Significa formar parte de un sector que contribuye a mejorar productos, procesos y soluciones que están presentes en la vida cotidiana y en muchas cadenas de valor. La química está detrás de la ropa que vestimos, de los detergentes que utilizamos, de un lavavajillas, de una pintura, de un envase, de un adhesivo, de un cosmético, de un fertilizante, de un producto de limpieza o de una solución para el tratamiento del agua.

Pero más allá de los productos, lo verdaderamente importante son las personas que hacen posible todo ese conocimiento: técnicos de laboratorio, profesionales de producción, especialistas en calidad, equipos de prevención, medioambiente, logística, mantenimiento, control de procesos, innovación o seguridad. La industria química es mucho más amplia de lo que a veces se imagina.

Desde Quimacova queremos contribuir a que esa realidad se conozca mejor. Como asociación, una de nuestras funciones es visibilizar el valor del sector, reforzar la conexión entre empresas y sociedad, y acompañar a nuestras empresas asociadas en ámbitos clave para su competitividad. Uno de esos ámbitos es, sin duda, la formación.

Desde 2018, Quimacova impulsa actuaciones para apoyar y dar a conocer las formaciones vinculadas a la rama química. Durante estos años, hemos trabajado para acercar a nuestras empresas asociadas a los centros que imparten estos ciclos, facilitar que el alumnado encuentre empresas donde realizar sus prácticas y proyectos curriculares, y reforzar la colaboración entre centros formativos, tejido empresarial y administración educativa.

Esta relación entre formación e industria es esencial. Cuando los estudiantes conocen de cerca cómo funciona una empresa, qué perfiles se demandan y qué posibilidades de crecimiento existen, pueden tomar decisiones más informadas sobre su futuro. Y cuando las empresas se acercan a los centros educativos, también contribuyen a construir una formación más conectada con la realidad del mercado laboral.

En este camino, ahora damos un paso más con la iniciativa “Despertando el talento químico joven FP”, financiada en el marco de Inenti. Su objetivo es potenciar que el talento procedente de la Formación Profesional (FP) llegue al sector químico, poniendo en valor la empleabilidad de la FP industrial y las oportunidades profesionales que ofrece nuestra industria.

La iniciativa nace con la vocación de llegar a jóvenes que se encuentran en una etapa importante de decisión sobre su futuro, especialmente en institutos públicos y centros educativos, y mostrarles que la química puede ser una opción profesional cercana, concreta y con recorrido.

En Quimacova creemos que la química valenciana tiene grandes cosas que contar. Es una industria fuerte, innovadora, exportadora y comprometida con el territorio. Pero también es una industria capaz de ofrecer oportunidades a las personas que deciden formar parte de ella.

Por eso, acercar la química a los jóvenes no debe entenderse solo como una acción de comunicación, sino también como una forma de construir futuro. Un futuro en el que la industria, la formación y el talento avancen de la mano.

La Comunitat Valenciana cuenta con un sector químico diverso, competitivo y con una vocación de progreso. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que más jóvenes lo conozcan, lo valoren y puedan verse formando parte de él.

Porque la química valenciana no solo genera actividad económica. También abre caminos profesionales, impulsa conocimiento y ofrece oportunidades para quienes quieren construir una carrera con futuro.