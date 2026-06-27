La newsletter de Joan-Carles Martí: Se acerca el eclipse

La Comunitat Valenciana espera el eclipse solar del próximo 12 de agosto como se aguardan esos acontecimientos que parecen escritos antes de suceder. Hay gafas homologadas, pueblos convertidos en miradores y una multitud que mirará al cielo para ver cómo la luz se apaga durante unos minutos. La astronomía tiene la ventaja de ir a la suya. Llega cuando toca. No necesita tertulianos, ni portavoces, ni decretos de resistencia.

También en política se acercan los eclipses, aunque sus sombras suelen anunciarse antes con menos precisión. El de Pedro Sánchez no será total de golpe, pero ya ha entrado en fase visible. Durante años ha gobernado con una extraordinaria capacidad para cambiar de plano, sobrevivir al incendio del día anterior y convertir cada debilidad en plebiscito sobre el adversario. Esa habilidad, que durante tanto tiempo pareció una forma de poder, empieza a parecer ahora como agotamiento.

La sentencia del caso mascarillas marca un antes y un después porque condena a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión. No a un concejal de una agrupación menor, ni a un intermediario de tercera fila, sino a quien fue ministro, secretario de Organización del PSOE, fontanero mayor del sanchismo y una de las piezas esenciales en la construcción del poder que llevó a Sánchez a la Moncloa. Ábalos no era un accidente externo. Era parte del sistema de confianza del presidente. Lo eligió Sánchez.

Esa condena tiene una dimensión penal, pero también política. El Supremo ha fijado una responsabilidad individual por delitos graves. La política, sin embargo, debe responder a la pregunta de cómo pudo estar tan cerca del centro de decisión alguien capaz de terminar retratado de esa manera por una sentencia. Sánchez podrá repetir que cada cual responde por sus actos. Es verdad. Pero un presidente también responde por la gente a la que elevó cuando ya convenía mirar mejor.

La figura del arrepentido es otra incomodidad. España desconfía del chivato, quizá porque arrastra una prevención cultural contra quien salva parte de su pellejo señalando el de otros. Pero sin colaboradores judiciales muchas tramas de corrupción no se conocerían nunca. La delación no ennoblece al delator, pero puede servir a la verdad. Y una democracia no debería despreciar los instrumentos que permiten descubrir lo que el poder prefería mantener en penumbra.

El problema para Sánchez es que ya no basta con invocar la resistencia. El eclipse político no consiste en que desaparezca el sol, sino en que durante un instante todos miran en la misma dirección y comprueban que la luz no era tan firme como parecía. Ábalos ha colocado al Gobierno de Sánchez ante esa escena. La corrupción no siempre derriba un ciclo de inmediato, pero casi siempre revela su final.

El 12 de agosto muchos levantarán la vista para ver cómo el día se oscurece. Sánchez quizá llegue todavía a esa fecha en la Moncloa. Pero el fenómeno importante, el suyo, ya ha empezado.

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