El código postal de la desigualdad climática

La última semana de junio ha dejado en la Comunitat Valenciana la primera ola de calor del verano. Aemet ya había previsto una semana extraordinariamente cálida entre el 22 y el 28 de junio, con registros que podían situarse entre los más elevados para estas fechas desde mediados del siglo pasado.

El episodio no ha sido una simple anomalía meteorológica. Es un aviso. El calor extremo permite comprobar, de forma inmediata, que la emergencia climática no se reparte de manera homogénea. Afecta al territorio, pero también a la renta, a la vivienda, al barrio, al empleo y a la capacidad de cada familia para protegerse.

En la Comunitat Valenciana, el cambio climático tiene una dimensión geográfica clara. Somos una autonomía mediterránea, con fuerte concentración urbana en la costa, presión sobre el agua, exposición a temporales, riesgo de incendios y temperaturas cada vez más difíciles de gestionar. Pero esa geografía física se cruza con otra geografía social. No es lo mismo afrontar una ola de calor en una vivienda bien aislada, con aire acondicionado, arbolado cercano y capacidad para asumir la factura eléctrica, que hacerlo en un piso antiguo, mal ventilado, en una calle sin sombra y con una economía doméstica ajustada.

Ahí aparece la fractura climática valenciana. Los barrios con menos renta soportan peor el calor porque suelen reunir más densidad urbana, menos zonas verdes, peor calidad residencial, menor eficiencia energética y menos margen económico para adaptarse. La isla de calor urbana también expresa desigualdad.

En el área metropolitana de València, esta realidad se observa en barrios del entorno urbano más denso. Burjassot, Alfafar, Torrent, Manises, Xirivella, Quart de Poblet, Aldaia o Alaquàs forman parte de esa cartografía incómoda donde el verano se vuelve más duro por la acumulación de asfalto, tráfico, vivienda envejecida y falta de sombra. Dormir peor, enfermar más, gastar más energía o limitar el uso de refrigeración por miedo a la factura no son efectos menores. Son desigualdad climática.

En la Comunitat Valenciana, uno de cada cuatro valencianos vive en riesgo de pobreza o exclusión social. El principal indicador de la Unión Europea para medir este fenómeno, la tasa Arope, se sitúa en el 25,8%, pero el mapa comarcal muestra diferencias acusadas. La Vega Baja, la Marina Alta y la Marina Baixa encabezan los niveles de vulnerabilidad económica, con porcentajes que superan ampliamente la media autonómica. En el extremo opuesto aparecen comarcas como Els Ports, el Alt Millars o la Vall d’Albaida, con tasas sensiblemente inferiores.

Esta brecha territorial importa. El sur valenciano y varias áreas litorales concentran una parte relevante del riesgo social, en territorios sometidos también a presión urbanística, turística, hídrica y climática. La emergencia climática actúa, por tanto, como un multiplicador de desigualdades. Donde hay pobreza energética, el calor pesa más. Donde hay empleo precario, las altas temperaturas afectan más a la salud laboral y a los ingresos. Donde hay vivienda deficiente, la ola de calor entra en casa. Donde falta transporte público, aumenta la dependencia del coche. Donde falta arbolado, sobra cemento.

El debate climático valenciano no puede limitarse a objetivos generales. Debe bajar a la escala del barrio y de la comarca. Adaptarse al cambio climático significa rehabilitar viviendas, crear refugios climáticos, ampliar zonas verdes, rediseñar patios escolares, proteger a las personas mayores, garantizar sombra en los trayectos cotidianos, mejorar el transporte público metropolitano y reducir la pobreza energética.

No basta con plantar árboles en avenidas visibles ni con aprobar planes que no modifican la vida diaria de quienes más sufren el calor. La inversión pública debe priorizar los lugares donde coinciden exposición climática y vulnerabilidad social. Esa es la diferencia entre una política climática útil y una política climática meramente declarativa.

La Comunitat Valenciana conoce bien los riesgos de un Mediterráneo más cálido, más irregular y más extremo. También conoce las consecuencias de haber construido demasiado cerca del riesgo y, demasiadas veces, lejos de la prudencia. La adaptación climática no puede ser una nueva etiqueta administrativa. Debe ser una política redistributiva.

La pregunta ya no es si el cambio climático afectará a la Comunitat Valenciana. Ya lo hace. La cuestión es a quién afecta antes, con qué intensidad y con qué recursos para resistir. La respuesta obliga a mirar el mapa de otra manera, porque el clima también tiene código postal.