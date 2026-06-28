El doble de Vázquez

¿Qué siente un adolescente al capturar un rico bocado, ¿qué experimenta al vernos tanteados por desconocidos? Pues pienso que es una fuente que regala bienes de fortuna. Esas quejas más o menos de amor las emitió Daniel Vázquez cuando parecía tomar del relato el punto en que lo dejo su padre y retomarlo con detalles, cosa no tan frecuente.

Actuaba como escritor adolescente. Daniel Vázquez en su libro Los felices ochenta pasa revista a las drogas y a los clientes de aquel entonces. Se recrea, alegre hasta cierto punto y mezcla el buen rollito de Queen y las canciones de Serrat, por haber dedicado el dinero de casa a fines pedagógicos (no siempre) así en Nueva York como en Londres.

En mi barrio, Bernardino, el de la barbería, juraba que tenía preparada una estrategia para traerse a los Beatles. Su devoción le llevaba con puntualidad al ¡Hola! Porque Bernardino, dominaba un puñado de habilidades muy cercanas, en conjunto, a la astucia artística: venía del Tintoretto, de Caravaggio, de Ribera, de Joan de Joanes y de mil talleres más en plena ebullición, ahora o siglos atrás.

Durante un par de decenios o más, Conchita Márquez Piquer hubo de presenciar una especie de disputa hípica a ver quién era la mejor en el mundo de la copla, disputas que se sometían al juez de la prueba como debe ser: soportando a los pelmazos y a las sentencias inapelables.

En la línea evolutiva del pitecántropo ibérico los programas de la tele nos acercan al invitado Cada cual hace lo que puede y un tipo como Salvador Pániker soltó: Manuel Vázquez Montalbán es el sumo sacerdote de una religión desaparecida. Lo fue, pero eso no garantiza ni las buenas maneras ni el jabón de manos. Vázquez ha bregado esta vez en los entornos de todo tipo de bestezuelas culturales y lo que es mas arduo en el desarrollo de una nueva etapa de la Guerra Fría. Ahora estamos en manos de los tertulianos o sea de las lenguas con septicemia de los dragones de Komodo.