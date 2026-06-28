La newsletter de Alfons Garcia: Venezuela, otra catástrofe, demasiados recuerdos

Saludos a quienes estén ahí, al otro lado. Y gracias por dedicar tiempo a esta newsletter.

Las imágenes son estremecedoras. Los ruidos lo son aún más. La demanda de silencio para comprobar si escucho alguna voz bajo las montañas de cascotes. La desolación siempre se parece. Es imposible no volver a las imágenes de la riada de Valencia: las montañas de porquería arrastrada, los amasijos de hierro, algún cuerpo esperado desenterrado del barro.

Las catástrofes implican dinero. Ahora no se dice. O se dice bajito. Pero muchas veces cuando se habla de dinero la verdad es que se habla de deuda. Donald Trump aprovecha el momento en su nueva colonia. Busca la deuda emocional y habrá que ver qué pasa con la económica con todo el dinero que ya dice que las empresas estadounidenses van a poner para la reconstrucción. Nada es gratuito en el capitalismo voraz.

Y aquí el lío, el fango, los dimes y diretes vacíos de sentido. Sucede una catástrofe histórica a miles de kilómetros y las autoridades valencianas tardan menos de 48 horas en acusarse a cuenta de la ayuda. Muchas veces es más sencillo solucionar los enredos burocráticos (inevitables cuando se trata de otro país y otro continente) de manera silenciosa. Aquí nos hemos acostumbrado a primero acusar. Si algo falla es porque hay un culpable y está en el otro lado de las instituciones. Aquí nos hemos acostumbrado a la miseria moral con las catástrofes. Y todo sucede a la misma hora que la comisión mixta de la dana da un ejemplo de funcionado ordenado y coordinado. Eso sí, más de 600 días después.

Perdonen que hoy no sonría.

La Newsletter de Alfons Garcia / L-EMV

No te pierdas cada semana la Newsletter del subdirector de Levante-EMV Alfonso Garcia: 'La vida en breve'. Se trata de un servicio exclusivo para usuarios registrados de Levante-EMV que permite estar al día de los temas más importantes sin renunciar al análisis semanal del suddirector del periódico. Cada domingo, los suscriptores de este nuevo boletín recibirán puntualmente la nueva newsletter de Alfons Garcia.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir esta newsletter o cualquier de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.