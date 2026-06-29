El superior criterio se olvida de los clubes

El próximo día 11 de julio, la cancha de Galotxa de Montserrat acogerá la gran final del Trofeo El Corte Inglés. Este pasado sin de semana se han disputado las partidas de ida de las semifinales con victorias de Quart de les Valls sobre Faura por 70 a 45 y de Montserrat en Massalfassar por 35 a 70. Todo hace pensar que Quart de les Valls y Montserrat repetirán final. La partida no será retransmitida por la televisión autonómica, porque A Punt decidió en su día , seguramente por aquello del “superior criterio” que se decía en los tiempos de jerarquías permanentes e inalterables no televisar ninguna de las finales de las competiciones de los clubes. Lo que se decidió en su día, sigue vigente . De hecho el superior criterio ha decidido informar en el día a día exclusivamente de la pilota profesional, o sea de Escala i Corda y Raspall. La superioridad ha debido pensar que los clubes están para fomentar las canteras pero que sus competiciones sólo interesan a unos pocos. Dirán que informan de aquello más relevante y el campo aficionado pues eso, son aficionados… No van más allá, ni valoran el trabajo de quienes sostienen gran parte del tinglado de la pilota valenciana y que recuerdan tiempos en que era impensable que las finales de Galotxa, Raspall, Llargues y Frontó, no tuvieran, una vez al año, presencia en la programación anual de retransmisiones.

El superior criterio no valora la motivación que para un club finalista supone una retransmisión en directo. Motivación que multiplica las ilusiones de seguir manteniendo la actividad del club, de su escuela, de sus humildes patrocinadores. La presencia de la televisión en las grandes finales comentadas, que no son más de cuatro al año, simboliza además el respeto a los miles de jugadores, decenas y decenas de clubes, monitores y aficionados que se sienten vinculados al club de su pueblo. Pues ya ven, ni retransmisiones ni un seguimiento semanal de resultados y clasificaciones. Las consecuencias: infravaloradas estas competiciones, perdidas las expectativas de protagonizar un espacio de masas, decae la motivación, el interés y la propia existencia del club. Bastaría analizar una de las muchas comarcas valencianas para comprender que allá donde no hay actividad de clubes no hay futuro para este deporte. No hay objetivo más prioritario que recuperar y extender la presencia institucional, a través de los clubes, del Joc de Pilota.

A rebosar, pesea coincidir con el Mundial

Montserrat vivirá el día 11 de julio una de las fiestas más hermosas del calendario anual. La Federació televisará a través de su canal de Youtube. Mutxamel vivió la gran fiesta de la Lliga de Llargues con victoria de La Rectoria sobre Orba. La calle de juego estaba a rebosar a pesar de coincidir con el España Arabia del Mundial de Fútbol. Esa tarde para los pequeños pueblos allí representados el verdadero Mundial era el del deporte que es patrimonio y Bien Cultural. Pero qué sabe el superior criterio de esas cosas, qué sabe de la fiesta que el Joc de Pilota representa en tantos pueblos valencianos…Ni siquiera saben de la obligada generosidad con los más necesitados, dar algún trocito de la tarta de retransmisiones a quienes han formado a jugadores como Marc, Alejandro o José Salvador, por ejemplo. El superior criterio, será superior pero de criterio anda escaso.