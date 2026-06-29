Espera para comprar piso

Una encuesta de Sigma Dos para la inmobiliaria Culmia revela que el 75 % de los compradores valencianos tiene un presupuesto máximo para comprar vivienda de 200.000 euros. Avanzo este dato porque es importante para entender qué está pasando en el mercado inmobiliario valenciano y cómo, a pesar de la demanda insatisfecha, las ventas se han desplomado.

Los periodistas llevábamos dos años y medio informando de que los pisos subían a doble dígito, y al final en el imaginario de los vendedores ha quedado grabado a fuego que los incrementos son infinitos y todo se vende. Un rápido vistazo a los precios de los pisos en los barrios valencianos permite confirmar la locura de precios. El caso es que la situación ha llegado a tal extremo que ya no se vende. La realidad es tozuda y los números son los que son.

Las inmobiliarias vienen alertando desde este invierno de que los pisos tienen una sobrevaloración muy alta y el mercado se ha enfriado. Los profesionales andan desesperados porque la mayoría de los propietarios se resiste a asumir que nadie en su sano juicio está dispuesto a pagar lo que piden por su propiedad.

La Petxina

Lo explico con el ejemplo de mi barrio: La Petxina. Está entre la Gran Vía Fernando el Católico y la avenida Pérez Galdós, y tiene 8.028 viviendas construidas. Ahora mismo solo hay tres inmuebles en venta por debajo de 200.000 euros. Uno es un quinto interior con una sola habitación y los otros dos son bajos. ¿Tiene sentido?

Aquí enlazo con el principio. El 75 % de los compradores no llega a los 200.000 euros. La burbuja inmobiliaria en la que estamos inmersos ha llevado a los vendedores a poner precios absurdos bajo la idea de que siempre habrá un rico estadounidense que comprará su casa.

Sin embargo, las ventas se están desplomando a pesar de la demanda insatisfecha. Idealista acaba de revelar que la demanda en el tramo de viviendas de entre 210.000 y 360.000 euros en Valencia ha caído un 25 % durante el primer trimestre del año. La situación es idéntica en otros mercados recalentados: Madrid lidera el enfriamiento con una bajada de contactos del 27 %, mientras que Barcelona y Málaga registran descensos del 17 %.

Fin de fiesta

Muchas personas todavía no se han enterado de que el cambio de ciclo ha cambiado. Hace un año había castings para comprar los pisos (gente cercana se sometió a uno). Ahora sencillamente no se vende porque la gente no puede pagar y los bancos han cerrado el grifo. Es el momento conocido en el mercado de 'esperar y ver' porque los precios van a caer. Es la ley de la oferta y la demanda.

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Cuaderno de Resistencia / L-EMV

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