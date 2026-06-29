Xàbia, inerme colonia holandesa

“Res no mor. Passa o cau;

esllangueix el crepuscle de la vida;

dorm… S’oculta…

Però rere la nit i el greu silenci,

sobre el fum més espés de la boirada,

ressona l’esperança perdurable

salvant-se de la mort que li preparen.”

Matilde Lloria, Almansa-Gandia. ‘Lloc per a l’esperança’, 1975

El cuartel general de los Países Bajos en Xàbia estará en el Club, llamado de La Guardia, en el Tossalet de Xàbia. Ocurre 59 años después del lanzamiento de la urbanización en 1967. Jessica Bataille y Jean Cluteaux sus promotores en el paraíso entre el Montgó y el cap de la Nau. En esta época del año, el 19 de junio, Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo con Franco acompañó a la empresaria, con raíces cubanas, Julia Jiménez Muro (doña Julia) en la inauguración del complejo residencial y turístico. El que redirigió la transformación de enclave resguardado y recoleto, que fue Xàbia, hacia el trasiego de reiteradas oleadas de intereses y negocios. Los que trascienden hoy los umbrales de saturación.

Tres hitos

Los tres notables proyectos que iniciaron la proyección de Xàbia en su singularidad, coinciden, en el tiempo, con fases concretas en la apertura de la Dictadura franquista y se concentran en la década de los años sesenta del siglo XX: el Parador de Turismo (octubre de 1965); la Iglesia parroquial de Duanes del Mar dedicada a la Virgen del Loreto (junio de 1967) y en el mismo año de 1967, la puesta en marcha de la urbanización El Tossalet. Los tres hitos que marcan la historia de Xàbia, coinciden en el tiempo y reflejan las tensiones dentro del Régimen franquista que abominaba de los partidos políticos. Aun así se vio inmerso en el fragor de las corrientes o facciones ( Opus Dei, ‘fraguistas’ del Movimiento Nacional) que se disputaban la orientación en la etapa de apertura. De los modos totalitarios a las libertades. Las que aproximaron España a la Europa democrática. La que se constituyó con la firma del Tratado de Roma (1957) y dio a luz el Mercado Común Europeo – hoy Unión Europea–.

Eclosión del Opus

El Parador de Turismo y la Urbanización de El Tossalet, son dos proyectos que se impulsaron desde el entorno “falangista” que lideró Fraga Iribarne. El primero, privado con derivaciones políticas en la concepción y su faceta de transformación turística que lideraba el fundador de Alianza Popular y del Partido Popular. Más espiritual la esencia y construcción de l'Església de la Mare de Déu del Loreto. Se concibió desde la creciente oleada de presencia y actividad del Opus Dei en Xàbia. La que tuvo en el ministro de Hacienda – antes Gobernador del Banco de España– Mariano Navarro Rubio, su líder financiero y máximo exponente de la expansión de la Obra en Xàbia. El templo, de corte brutalista exhibe factura singular. Se erigió tras la demolición de la sencilla y acoplada iglesia de pescadores donada para ese fin por Josefa Mas Escoto en 1914. Más crematística fue la aportación del entorno de Fraga Iribarne, comparada con la espiritualidad, aunque potente, para erigir la peculiar iglesia de hormigón y madera que provino de la congregación que fundó José María Escrivá de Balaguer. Los retiros espirituales en los dominios de la valenciana familia Montañés abrieron camino.

Pulso de titanes

Xàbia se enfrenta al reto de seguir siendo o no ser. La iglesia del Loreto y el Parador de Turismo son dos ejemplos palmarios de la desconsideración con que se agrede al entorno y al paisaje. La iglesia, con la creatividad de varias mentes preclaras ( los arquitectos Fernando García Ordóñez, Juan María Dexeus Beatty y otros) erró en la ubicación embutida en el corazón del barrio de pescadores. Carente de la perspectiva que dotaría de fuerza y visibilidad a su significada impronta. Coincide en el tiempo, en simbología e modernidad, con otros dos templos internacionales de la época: las catedrales de Brasilia y la de Cristo Rey de Liverpool (UK). Las tres con las figuras de Cristos flotantes que concentran la imaginería diversa de la devoción católica tradicional. La bóveda tiene la proyección invertida que semeja los bajos de una embarcación de madera, posada sobre el andamiaje, en su caso, conformado por arquitrabes y nervaduras de hormigón.. El Parador de Turismo se alza, en forma de insolente barrera, que rompe la visión del paisaje en su acceso por el Primer Muntanyar. Interrupción de obra muerta con la visión trasera de una edificación que únicamente se justifica por su fachada al mar. Ocupa el leve promontorio que dominaba la ensenada del Arenal en lo que antes fue el mítico Bar Noy. El complejo habitacional del Parador de Turismo, promovido por Fraga Iribarne en apoyo al desarrollismo de Xàbia, que lideró “doña Julia”, acogotó la casa que construyó Navarro Rubio sobre el terreno regalado por el Ayuntamiento de Xàbia, en un paraje con abundantes restos arqueológicos.

Crecer sin fin

Xàbia es irreconocible de lo que fue a lo que es. En su evolución necesita el buen hacer de sus políticos. La actual alcaldesa del Partido Popular, Rosa Cardona, responsable de la gestión municipal, se tropezó con serios problemas que siguen sin resolver. El déficit que se repite e incrementa de año en año, es la ausencia de vías de comunicación terrestre para recorrer el extenso término municipal.. En 2026 sólo hay una carretera con varios tramos que permite recorrer de punta a punta desde el pueblo hasta el Cap de la Nau. En la carretera de La Guardia, con buen firme hasta el Tossalet, son invisibles las marcas viales. El servicio de recogida de basuras en el mes de mayo ya era insuficiente, en frecuencias y en contenedores para los desechos domésticos. Capítulo aparte merecen la incomodidad y molestias de las obras, muchas suspendidas en su ejecución pero no en las molestias y en la seguridad para los vecinos que transitan a diario. La contaminación acústica no solo rige en el horario nocturno, sino durante las 24 horas. Hace unos años se suspendían todas las obras durante el mes de agosto. Son incompatibles las aspiraciones de Xàbia en su faceta de enclave turístico de lujo habitable y tranquilo. Amenazado por las continuas infracciones e insuficiencias medio ambientales que deterioran la convivencia y la posibilidad de sosiego.

La pequeña Holanda

Es preocupante la ‘colonización’ holandesa de Xàbia. En el cine se proyectan películas en versión flamenca subtituladas en inglés. Desde el restaurante selectivo ‘Lu Lu’, a la ‘Casa Holandesa’, los 32.000 metros cuadrados del Club restringido con hotel del Tossalet, el ‘Dutch Touch’ en el Achili, el restaurante ‘El Campo’, el ‘Bon Patata-Verse frites’ , en ‘La Copita’ o el ‘Cha Cha Bistró Bar’, donde un nativo se siente extraño. Todo indica que se está perdiendo el control del territorio cuando las infraestructuras y servicios están lejos de ser adecuados ni suficientes. Una cosa es la internacionalización y otra la invasión colonizadora facilitada por el Ayuntamiento, cegado por intereses particulares y especulativos que pueden expulsar a la población natural en un proceso irreversible. No será la primera vez que ocurre.