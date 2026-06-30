Juan Ramón, ¿Es Alfafar "cosa y casa de todos"? ¿Sigue siendo una "ciudad de personas"?

El Ayuntamiento de Alfafar ha dado por finalizadas sin acuerdo las negociaciones con el proyecto comunitario del Parque Alcosa, en la que era la tercera reunión para intentar una salida dialogada al desalojo del supermercado solidario. A pesar de los informes favorables delDepartamento de Trabajo Social, la Facultad de Ciencias Sociales, el Departamento de Sociología y Antropología Social y el Departamento de Educacióne Historia Comparada de la Universidad de Valencia que estaban presentes en la reunión.

El supermercado social del Parque Alcosa es una iniciativa que nació a los pocos días de la dana, ante el absoluto abandono institucional que sufrimos el 29 de octubre de 2024. Ha permitido dar respuesta a la necesidad de alimentación de miles de familias, donaciones de ropa, electrodomésticos, muebles y ayudas económicas que han llegado a numerosos hogares y negocios del barrio gracias a este proyecto.

Los argumentos del Ayuntamiento para el desalojo del proyecto son: que los locales son de su propiedad; las colas dan mala imagen; un informe de sanidad dice que no se cumplen condiciones de salubridad; urbanismo alega que el local no puede soportar el peso de los alimentos; hay quejas de tiendas y bares; y servicios sociales no tiene informes sobre las personas que usan el supermercado.

La realidad es que la entidad social ha manifestado su voluntad de evitar las colas y de coordinarse con servicios sociales a travésde un grupo de trabajo donde también esté presente la Universidad de Valencia; al mismo tiempo que manifestó su voluntad de adecuarse a las normativas de sanidad que se le indiquen; un estudio de urbanismo municipal confirmaque la estructura del edificio soporta el peso; los baresy comercios de la zona consultados afirman su acuerdo con la iniciativa.

El Ayuntamiento de Alfafar no reconoce que la situación social de la población sigue en fase de emergencia tras la dana: más de un tercio de nuestra población tiene ingresos inferiores al salario mínimo, en condiciones o edad que les impiden acceder al empleo. Todo ello agravado por el problema de acceso a la vivienda.

El "Super Solidario del Parke" es una iniciativa que trasciende el mero reparto de alimentos. El proyecto promueve la participación activa del vecindario, no son meros receptores pasivos de ayuda, sino que se involucran en la organización, gestión y toma de decisiones. Esta lógica se contrapone al asistencialismo y fomenta el desarrollo de capacidades, la autoorganización y el sentido de comunidad, elementos centrales del trabajo social comunitario. Además, funciona como un espacio de encuentro y un agente de dinamización social que contribuye a tejer redes de solidaridad y apoyo mutuo.

El "Super Solidario del Parke" ha construido un sistema colaborativo estable que integra a la ciudadanía, a pequeñas empresas, cooperativas y comercios donantes, a otras entidades sociales y a una amplia red de voluntariado. Este modelo de sociedad civil organizada combina eficiencia técnica con valores humanos, garantizando que la ayuda llegue con criterios de equidad, transparencia y dignidad.

A pesarde todo, cabría preguntarse ¿Por qué la obstinación del Ayuntamiento de no querer negociar y llegar a una solución dialogada? La respuesta la encontramos en el acercamiento a la organización ultraderechista Vox, desde abril del año pasado, coincidiendo con el pacto PP-Vox a nivel autonómico. En realidad, es un gobierno en la sombra de ambos partidos quien gobierna en el municipio de Alfafar.

Esta política se manifiesta en: no convocar la mesa para la reconstrucción, a pesar de su aprobación en Pleno Municipal; en el plan de edificación de la Font Baixa, que destroza la huerta periurbana que impidió que la Dana fuese más mortífera de lo que fue en este municipio; en numerosos choques con la oposición en los últimos plenos donde Adsuara ha perdido las formas y los papeles en un giro autoritario de supolítica.

Si alguna vez lo fue con este gobierno, por el bienestar de la población, que vuelva el espíritu de “Alfafar ciutat de persones” o el de la reconstrucción “Casa de tots, cosa de tots”.