Opinión
Morant farà diana?
Si Pérez Llorca és la Penèlope de Serrat esperant un tren —la vènia com a candidat del PP a la Generalitat— que no arriba, Diana Morant és la Penèlope d’Ítaca que ha descosit com a ministra el que va brodar com alcaldessa. Potser per això hui torna a Gandia, la ciutat on va revalidar l’alcaldia, per iniciar la campanya electoral a la Generalitat. Si el futur del País Valencià té nom de dona és el seu, ja que Maria José Català i Mónica Oltra opten a l’alcaldia de València.
Diana Morant va teixir com alcaldessa una excel·lència que ha desteixit com a ministra, ja que no pot sostraure’s al desgast que acumula el govern central, impedint-li marcar identitat política pròpia. I això té conseqüències electorals. En són exemples recents Pilar Alegría en Aragó i María Jesús Montero en Andalusia. I si en volen un antic, hi tenen Joan Lerma. Deien els seus aduladors que tenia el mèrit d’haver-li guanyat al PP reiteradament. Mentida podrida. Lerma va guanyar les autonòmiques del 83, 87 i 91 per les mateixes raons que va perdre les del 95. Per Felipe González. Per tant, els mals que tenallen la candidata socialista són fàcils de diagnosticar, però difícils de curar. Potser remarcar les sigles del PSPV i amagar les del PSOE? No seria la primera vegada. Si bé a maig de 2027 falten encara deu mesos. Una eternitat en política.
És cert que hi ha votants del PSOE (com del PP) que voten les sigles encara que el candidat siga el ratolí Mickey. Però també es cert que molts estan decebuts per les últimes corrupteles i votaran una altra opció o es refugiaran en l’abstenció. Són recuperables? No serà per les propostes de futur que els facen. Si de cas, poden sentir-se atrets si Morant fitxa independents que donen imatge d’obertura a la societat, aporten credibilitat i un plus de projecció pública. Qüestió que al militant que ha fet de la política professió l’incomoda. Què en pensa d’això Morant? Actuarà com la candidata que vol ser de tothom o com a militant de partit? No tardarem en saber si fa diana.
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