El paradigma laboral que sueñan los jóvenes

En el entorno laboral actual conviven cuatro generaciones distintas: Baby Boomers, Generación X, Millennials y la Generación Z. Los más jóvenes, sin embargo, tienen su propia visión del mundo del trabajo. Lo certifican múltiples estudios e instituciones europeas que analizan el cambio de paradigma laboral que la juventud sueña alcanzar. Los datos apuntan a que, a diferencia de sus padres, los jóvenes priorizan la flexibilidad, la conciliación y el propósito por encima de otras condiciones laborales.

No se trata de una falta de compromiso, como a menudo se les reprocha, sino de una redefinición de prioridades profundamente marcada por el contexto que les ha tocado vivir: crisis económicas, un mercado de la vivienda tensionado y unas expectativas vitales muy distintas a las de sus progenitores. El salario sigue siendo importante, por supuesto, pero ya no es suficiente. Se busca algo más: estabilidad real, condiciones dignas y, sobre todo, sentido.

Frente a la cultura del esfuerzo incondicional de sus predecesores, los jóvenes de hoy en día fiscalizan más las prácticas éticas de las empresas y son menos tolerantes con los entornos laborales tóxicos o precarios, buscando trabajos que les permitan un desarrollo personal real.

Este cambio de paradigma está en la base de algunas tensiones intergeneracionales. Sin embargo, sería un error interpretar este fenómeno como una ruptura total con el pasado. En realidad, lo que los jóvenes reclaman es un nuevo contrato social en el ámbito laboral. Un acuerdo que tenga en cuenta su bienestar, que permita compatibilizar desarrollo profesional y personal, y que ofrezca oportunidades reales en un contexto económico incierto. En otras palabras, no rechazan el trabajo; rechazan un modelo que perciben como desequilibrado e injusto.

En este contexto de transformación, hay jóvenes que optan por el cooperativismo. Frente a modelos empresariales tradicionales, las cooperativas proponen una forma distinta de entender la empresa basada en la participación, la gobernanza democrática y el valor social, donde las personas no son únicamente un recurso productivo, sino un activo valioso que inspira las decisiones y orienta el rumbo del proyecto.

La Cantera del Cooperativismo de Trabajo valenciano

El cooperativismo debe competir con otras salidas profesionales para captar y retener talento. En un momento clave como este, FEVECTA ha creado La Cantera, la Comisión de Juventud del Cooperativismo de Trabajo valenciano, un espacio de participación y de análisis desde el que los socios y socias jóvenes de nuestras cooperativas nos interpelan. Somos conscientes de la importancia de que las personas jóvenes vayan integrándose en las estructuras de gestión del movimiento cooperativo a todos los niveles; entendemos que estos jóvenes cooperativistas deben asumir que su compromiso con la empresa cooperativa donde trabajan requiere implicación, sentido de la responsabilidad y generosidad para participar y ayudar en su desarrollo y gestión desde el aprendizaje y una posición activa hacia el futuro liderazgo en las diferentes áreas de gestión de la misma. Y lo mismo con las organizaciones, que se nutren de la aportación de las entidades socias y su capital humano.

Hemos empezado a ver lo que ocurre cuando se les da voz a los jóvenes: explican su propia visión de las cosas y piden poder actuar. Así lo hicieron durante la última Asamblea General de FEVECTA celebrada este mes de junio. Muchas voces jóvenes se alzaron para pedir un modelo que se adapte a sus necesidades y expectativas. Intervenir para transformar su futuro.

Ocurre lo mismo en Europa y, con esta misma inquietud, más de un centenar de jóvenes se reúnen en Budapest del 29 de junio al 1 de julio para abordar la vigencia del modelo cooperativo, su carácter inclusivo y su potencial para la innovación económica liderada por la juventud en las jornadas que se celebran con el título ‘Youth Voices, Cooperative Choices’: impulsando una economía democrática en la Europa ampliada. Organizado por Cooperatives Europe, la entidad que representa a las cooperativas en Europa, este encuentro reúne a jóvenes emprendedores, profesionales y responsables políticos para mostrar el poder de la cooperación en el avance de una economía democrática centrada en las personas.

La iniciativa pretende generar un espacio práctico para la imaginación económica democrática desde donde conectar las perspectivas de los jóvenes con modelos de empresas cooperativas reales y mostrarles cómo utilizar la propiedad colectiva, la gobernanza democrática y el impacto social para construir economías locales más resilientes y más adaptadas a sus intereses.

Al vincular la productividad económica con valores sociales, las cooperativas brindan a las generaciones jóvenes una vía alternativa y participativa que complementa los esfuerzos sistémicos en curso, promovidos principalmente por la Unión Europea y la OIT a través de iniciativas como el Programa de Garantía Juvenil, cuyo objetivo es facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral.

Porque el fomento del empleo juvenil no puede limitarse a facilitar la inserción en estructuras tradicionales; debe incluir también el apoyo a modelos alternativos que promuevan la participación, la sostenibilidad y la innovación social.

En definitiva, estamos ante una transformación profunda del mundo del trabajo, impulsada en gran medida por las nuevas generaciones. Ignorarla o descalificarla sería un error. Escucharla, en cambio, abre la puerta a construir un mercado laboral más equilibrado, más humano y más sostenible. Los jóvenes no están en contra del trabajo; están a favor de un trabajo que merezca la pena. Y en esa búsqueda, modelos como el cooperativo tienen mucho que aportar.