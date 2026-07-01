Resiliencia tras la condena a Ábalos

Las altas condenas a Abalos y Koldo, o la información sobre Cerdán o Diez, o de cualquier tipo de corrupción o corruptela que afecten a instituciones políticas es reprochable; y en estos casos concretos para los socialistas vergonzoso, porque nunca toleraron bien la corrupción. Tener corruptos no es plato de gusto para nadie. Expúlseles y pídase perdón. Sin quitar un ápice de responsabilidad, no es menester inmolarse en el altar de pureza sino corregirlo e impedirlo. No hay excusas, pero es verdad que la suma global de los importes hurtados directa o indirectamente por la izquierda, es una ínfima porción de lo sustraído por la derecha.

Al sinvergüenza de izquierdas, alquilándole un piso para su querida, algunas vacaciones y poco más, está pagado, mientras el corruptor (no precisamente de izquierdas) se lleva 3,7 millones. Al del alquiler, justamente 24 años, al de los millones, (sin comentarios) un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Sale muy a cuenta corromper. Siempre fue así, pero ahora queda precisado por sentencia. Se quitó la venda Justicia con la balanza no siempre equilibrada.

La corrupción (que también es nepotismo y defraudación) no es específicamente política. Hay en todos los estratos sociales, públicos o privados; empresas, instituciones, asociaciones…, hasta en la Iglesia y la justicia; la tolerancia ante comportamientos corruptos es generalizada y perniciosa. Caemos todos. La intención es ser honrados, pero la pícara ambición es consustancial al hombre y no es fácil dominarla. Mas debe hacerse, sin duda.

Las noticias aparecidas sobre el expresidente Zapatero me han afligido especialmente. Respetando la presunción de inocencia, si parte de los delitos que se le imputan llegarán a confirmarse, ningún socialista debe defenderle. Ojalá sea declarado inocente. Los avances en derechos sociales (casi siempre gobiernos socialistas) o de cualquier índole, jamás es un logro personal (siendo importante el liderazgo) de un presidente, nunca lo es, sino de todo un partido y sus votantes.

En el PSOE nunca hubo adhesión inquebrantable al líder; con Pedro tampoco. Sí, hay (y debe haber) disciplina en aplicación de lo acordado y en la defensa de sus militantes. Muchos preferimos un socialista (hombre o mujer) presidente, ministro, diputado, alcalde o concejal que de derechas, eso es así. Apoyar a Pedro Sánchez hoy, es lo que deben hacer los socialistas incluidos Page o González (si siguen siéndolo). En la senectud algunos se derechizan. Si la izquierda se dejara influenciar por las opiniones mediáticas de la derecha, nos habríamos exiliado todos para gozo de la ultraderecha. Pero no es así, somos bastante firmes en nuestras convicciones.

He discrepado con algunas decisiones tomadas, pero reconozco qué el gobierno de Sánchez ha logrado avances en derechos civiles; indiscutibles en economía; reforzado y ampliado derechos laborales; ha hecho de España referente mundial por la paz. Ha afrontado catástrofes naturales y lo ha hecho bien. Gobernado más tiempo que nadie (en coalición) a pesar de la composición diabólica del Parlamento. Solucionó el problema catalán y la inmigración. Ha tenido más aciertos que errores sin duda. Se equivocó con algún compañero de viaje, pero acertó con la mayoría. De 56 ministros solo 1 está condenado.

Siendo la inmensa mayoría de los socialistas decentes, por culpa de algunos sinvergüenzas están abochornados, pero la derecha (que también tiene decentes) no les puede dar lecciones; ellos cargan con la inmensa mayoría (junto otros partidos menores) de casos de corrupción; nadie debería olvidarlo. Su estridente falsedad no tapa la verdad. Aunque estoy seguro que cuando les toque gobernar los socialistas los respetaran, cosa que ellos al revés nunca hacen. Están convencidos de que el poder es de derechas y cuando la izquierda gobierna hay que derribarlos. Un error soberbio.

Es conveniente que Sánchez que tiene la potestad y la máxima información decida si es el momento o no, de convocar elecciones. El PSOE no está derrotado, ni mucho menos, aunque esté dolido por la ignominia de algunos y los desaforados, insultantes e injustos ataques de esta rancia derecha patria. El PSOE es un partido resiliente y fuerte, con 147 años de historia, que seguirá gobernando ahora o más adelante, sin cejar de luchar por la libertad y progreso de este gran, diverso y bello país.