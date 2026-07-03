Matías Vallés

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El único alto cargo no imputado del PSOE lo atribuye a un error lamentable

Tras una nueva oleada de más de veinte socialistas investigados por la Audiencia Nacional, el único alto cargo no imputado del PSOE lo ha atribuido a un error lamentable. El PSOE ha evitado atribuir la exclusión de su no imputado al 'lawfare'. Ha pedido que dejen pronunciarse al afectado, y ha asegurado que demostrará que es tan sospechoso de corrupción como los restantes dirigentes del partido.