La newsletter de Joan-Carles Martí: Veinte años después

Querido lector, querida lectora:

Hay semanas en las que el calendario obliga a ordenar la memoria. Esta ha sido una de ellas. El 3 de julio de 2006 pertenece ya a esas fechas que València no necesita explicar demasiado. Todos sabemos dónde estábamos, cómo nos llegó la noticia y en qué momento entendimos que el accidente del metro era una tragedia colectiva.

Veinte años después, aquella mañana sigue bajo tierra. No solo por el lugar donde ocurrió, sino por todo lo que durante demasiado tiempo se quiso dejar enterrado: las preguntas, las responsabilidades, la voz de las familias, la vergüenza institucional y el papel de una televisión pública que eligió mirar hacia otro lado, menos donde debía.

El accidente del metro fue una tragedia ferroviaria, pero también una prueba para las instituciones valencianas. Y demasiados suspendieron. Suspendió quien pensó antes en la visita del Papa que en las víctimas. Suspendió quien confundió el cierre político con la reparación. Suspendió quien creyó que el silencio podía ser una estrategia. Y suspendió quien no entendió que una catástrofe no termina cuando se apagan las cámaras, sino cuando las víctimas dejan de ser tratadas como un problema.

La memoria no prescribe. Aunque la actualidad empuje, aunque los aniversarios se acumulen, aunque cada emergencia nueva parezca desplazar a la anterior, hay heridas que siguen reclamando una verdad completa. Por eso el estreno del tercer y último episodio de Bajo tierra: el accidente del metro de València no es solo un trabajo periodístico. Es también una forma de reparación. Un monolito contra el olvido.

La dana como espejo

El aniversario llega cuando la Comunitat Valenciana todavía arrastra el duelo y las consecuencias de la dana del 29 de octubre de 2024. No son tragedias iguales, pero las víctimas del metro nos enseñaron que la reparación exige algo más que palabras. Las víctimas de la dana recuerdan ahora que la reconstrucción tampoco puede quedar atrapada en burocracias infinitas. La empatía no se decreta. Se demuestra.

El aire acondicionado de la política

Mientras tanto, la agenda política sigue instalada en la predicción permanente. Todo se calcula: cuánto resistirá Pedro Sánchez, qué hará Alberto Núñez Feijóo, cuándo habrá elecciones y quién se moverá antes. El problema es que, mientras Madrid especula, la vida diaria insiste.

Los trenes fallan. El transporte metropolitano reduce servicios en verano. La vivienda condiciona el futuro de estudiantes y familias. La burocracia ralentiza reconstrucciones. Y el calor convierte cualquier espera en una prueba de paciencia.

La política pequeña no es la municipal ni la autonómica. La política pequeña es la que se olvida de esos detalles.

El calor también tiene código postal

Las persistentes olas de calor del verano recuerdan que la emergencia climática no afecta a todos por igual. En la Comunitat Valenciana, el calor tiene mapa, renta, vivienda y código postal. No es lo mismo afrontarlo en una casa bien aislada, con sombra y margen para pagar la factura eléctrica, que en un piso antiguo, mal ventilado y en una calle sin árboles.

Adaptarse al cambio climático no puede ser solo plantar árboles donde se vean ni aprobar planes que no bajan a la escala del barrio. Significa rehabilitar viviendas, crear refugios climáticos, proteger patios escolares, mejorar el transporte público y entender que la política climática también debe ser redistributiva.

Lo que nos sostiene

No todo en la semana ha sido duelo, calor o ruido político. La primera edición de los galardones Valenciana i Valencià de l’Any reconoció a Anna Lluch y Joan Romero, dos trayectorias que explican muy bien una idea sencilla: el conocimiento importa más cuando se pone al servicio de los demás.

También los Premios Laik dejaron otra lectura. Durante mucho tiempo, el mundo tradicional miró las nuevas formas de comunicación con condescendencia. Pero la conversación pública ya no ocurre solo donde ocurría antes. Cambian los soportes, no la necesidad humana de compartir, recomendar, reír, aprender o sentirse parte de algo.

Quizá la semana, vista entera, habla de cómo una sociedad recuerda, repara, protege, reconoce y conversa.

Veinte años después, València sigue sabiendo dónde estaba aquel día.

En el radar:

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