Montroi cose el pasado al futuro

Jueves, 26 de septiembre de 1901. El diario que tiene usted en sus manos lanzaba un curioso reto propuesto por dos veteranos pelotaris de Cirat (Alto Mijares). Los dos sumaban 101 años y desafiaban a otra pareja, de toda España, que sumara más de cien años. El plazo para aceptar el desafío era de un mes. Bastaron tres días para que el reto fuera aceptado por Suñer de Gavarda y Florencio de Montroi. La partida se jugaría a 'palillo' o 'galocha', sin perjuicio de jugar a 'largas'. Suñer y Florencio proponían jugar en Algemesí y "los jugadores de Cirat marcarán la cantidad de la apuesta". La prensa no siguió la noticia pero lo cierto es que Suñer de Gavarda y Florencio de Montroi, aunque veteranos eran jugadores de justa fama por toda la geografía valenciana.

Montroi era uno de los pocos pueblos que a mediados de los años cincuenta mantenía firme la afición. Incluso aparecieron algunos sueltos de prensa informando de torneos interlocales que allí se jugaban. El Zurdo, "Bato" fue el mejor de sus jugadores hasta finales de los años sesenta, cuando se jugaba en la calle contigua al templo parroquial. En los años ochenta tuvo equipo competitivo en el Trofeo El Corte Inglés. Destacó un joven, Oscar, que puso a Montroi en el mapa de los grandes equipos. Después, las obligaciones profesionales como docente alejaron a Oscar de su pueblo y la pilota decayó.

Sábado, 4 de julio de 2026, seis y media de la tarde. Han pasado 125 años del famoso desafío que protagonizó Florencio de Montroi. En el vecino pueblo de Montserrat se sigue cultivando la Galotxa con el mismo fervor que cuando los tiempos de Mingo el de les Màquines, contemporáneo de Florencio. Uno de los espectadores es un veterano jugador que no ha querido perderse la semifinal que enfrenta a Montserrat y Massalfassar, con victoria de los locales que se enfrentarán en la final del próximo sábado a Faura, en esta misma cancha. Nos sorprende su presencia, junto al 'bot'.

Qué fem amb la Galotxa en Montroi?, le planteo una pregunta para la que pienso responderá con criterios nostálgicos. Un algo así como "que podem fer? Recordar aquells temps…”"

Pero no. Para mi asombro me habla de proyectos de recuperación, de iniciativas que devuelvan a Montroi el protagonismo que nunca debió perder. Y le pregunto si es que existe club y si es que él es el presidente.Y me sorprendre: "No, soc l’ alcalde pel partit socialista". Manuel Blanco Sala me dice que “aprofitant que s’ ha de reconstruir la paret esquerre del frontó, completarem l’ obra per fer una canxa de Galotxa…Ja tenim presupost i el recolzament de la Diputació de València”.

Le amenazo con publicarlo para constatar el nivel de compromiso. "Clar que pots publicar-ho. El tema está molt avançat”, nos asegura. Nos despedimos con la sensación de que vale la pena no perder jamás la esperanza a pesar de tantas indiferencias y de tantas políticas informativas que relegan al último plano las competiciones de los clubes sin caer en la cuenta de que, al igual que lo visto esta misma semana en Benavites con la partida que homenajeó a los impulsores de la Galotxa de los tiempos recuperadores, o la final de frontó en Alfafar con los clubes de El Puig y la Pobla de Vallbona nada hay más fructífero para el futuro que motivar a los clubes con el respeto y el prestigio de sus competiciones. El alcalde socialista de Montroi lo tiene claro: respetar la memoria del Tio Florencio y de todos aquellos que a lo largo de décadas supieron sostener el Joc de Pilota.