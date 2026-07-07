Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos paseo ValenciaOla de calorAviso rojo ola de calorFinca RojaFestival techno SaguntMunicipios en alerta ola de calorTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Opinión

Gemma Martínez

Gemma Martínez

Directora d'EL PERIÓDICO

Añádenos en Google

La calor també cotitza

Las playas de València, llenas ante la nueva ola de calor.

Las playas de València, llenas ante la nueva ola de calor. / J. M. López

El termòmetre va camí de convertir-se en un indicador econòmic. Igual que els mercats reaccionen a una pujada dels tipus d’interès i a l’encariment del petroli, cada grau de més comença a tenir un preu. També per a l’ocupació, la productivitat i la competitivitat.

Les onades de calor han deixat de ser episodis excepcionals per transformar-se en un fenomen estructural. N’hi ha prou amb observar el que passa aquests dies a bona part d’Espanya. L’estiu acaba de començar i les temperatures ja baten registres impropis d’aquestes dates. Cada increment tèrmic, a més d’agreujar el deteriorament ambiental i els riscos per a la salut, redueix el rendiment dels que treballen a l’aire lliure, dispara la demanda elèctrica, obliga a adaptar serveis públics i privats i multiplica la despesa sanitària. La calor irromp així en el compte de resultats.

No obstant, la resposta econòmica i institucional a aquesta realitat continua avançant amb la lentitud de qui confia que tot tornarà a ser com abans. Els horaris laborals, les infraestructures i el disseny de les ciutats continuen responent a un clima que ja no existeix. La factura d’aquesta inacció, a més, dista molt de repartir-se equitativament. Recau sobre els sectors més exposats i les rendes més baixes.

En aquest context, limitar-se a la mera emissió d’avisos meteorològics és una manera de mirar cap a un altre costat. Incorporar la calor com una variable econòmica és una necessitat urgent. Això implica revisar els horaris laborals, redissenyar les ciutats, adaptar els edificis i reforçar la prevenció sanitària. Però, sobretot, exigeix assumir que el clima ha deixat de ser un condicionant secundari per convertir-se en un factor central.

La temperatura ja forma part de l’equació econòmica. Ignorar aquesta realitat és un exercici d’infantilisme que provocarà que cada estiu s’incrementi la factura per a empreses, treballadors i administracions.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents