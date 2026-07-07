Los presupuestos ponen al PSPV en la diana

La política virtual es muy apandillada. La política real, la que afecta al bienestar de la gente, se concreta en los presupuestos que el ministro Arcadi España intenta desbloquear y en ese nuevo modelo de financiación que añadiría 3.700 millones a las arcas de la Generalitat. Con las cosas de comer conviene afinar. Así que, si finalmente hay debate presupuestario en el Congreso, habrá que observar qué votan Més Compromís y Sumar. Sobre el papel, el diputado alineado con Yolanda Díaz respaldará las cuentas. Más incierto parece el sentido del voto en el entorno de Joan Baldoví. Al margen del desenlace, que los partidos del antiguo Botànic no alcancen un acuerdo común complica mucho afrontar aquí una campaña electoral con credibilidad.

La ministra y candidata a la Generalitat, Diana Morant, debería formular algo tan simple como: hasta que los presupuestos generales del Estado no estén aprobados, continuará en el Consejo de Ministros para fijar, junto al titular de Hacienda, las prioridades de la Comunitat Valenciana. Y, si las cuentas salen adelante o no, comprometerse a dejar el Gobierno al día siguiente. Esa sería una posición coherente para un PSPV empeñado en salir en tromba contra cualquier mal pronunciamiento. Esos dirigentes de dedo fácil deberían imaginar, por un momento, a una candidata más nítida en ese punto y también en que se esfuerce al máximo para que Compromís apoye los presupuestos del Gobierno.

Los cierres de filas suelen ser repliegues tácticos. Por eso, pese a la paz interna decretada en el PSPV, siempre quedan los bares, mucho más auténticos que las redes. Entre fiestas patronales y almuerzos poco espontáneos, prosiguen los movimientos subterráneos. El otro día, por ejemplo, Robert Raga, alcalde de Riba-roja y secretario provincial fallido por un puñado de votos, convocó un almuerzo en Torrent, capital de l’Horta Sud. Un territorio de Fernández Bielsa, que ahora anda un poco despistado en busca de esos 400 votos evaporados en Almussafes. Junto a Raga estaban la exalcaldesa de Quart de Poblet y diputada Carmen Martínez; su inseparable Bartolomé Nofuentes; el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján; el diputado Vicent Sarrià, y algunos de los más fieles seguidores de Pilar Bernabé. ¡Cuánta faena le dan a Ciprià Ciscar!