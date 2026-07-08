Opinión | Al tall al tall
Educació a la torera i cornades al currículum
“En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa” (Antonio Machado dixit). Frase que el PP valencià fa seua quan aposta per introduir a l’escola “elements curriculars transversals”, i fins i tot una “assignatura específica” per impulsar els festejos de ‘bous al carrer’. Dels rigors de la lògica s’infereix que els continguts curriculars anunciats, més que ensenyar l’alumnat a pensar, l’ensenyaran a envestir (això no ho han dit, però segur que ho han pensat). Amb la vaga educativa suspesa temporalment i l’amenaça duna assignatura sobre festejos taurins, que la consellera es corde les calces perquè l’estocada a l’inici de curs escolar serà de pronòstic reservat.
Portar el món dels bous a les aules és promocionar “pràctiques de maltractament animal” i una “intromissió” en el tipus d’educació que reclamen els pares per als seus fills. No ho dic jo, sinó la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Castelló. Per tant, pregunte: per quina estranya raó aquells que defensen el pin parental perquè els pares “saben millor que els professors” el que convé als fills, burlen ara la voluntat dels progenitors imposant continguts curriculars no desitjats? I una pregunta més sobre el paper dels pares —ara en l’elecció de la llengua vehicular d’ensenyament—: ¿no deia Carlos Mazón que corresponia als progenitors i no “als despatxos intervencionistes dels polítics”?
Incloure continguts educatius (?) sobre tauromàquia al currículum escolar en base a suposats valors culturals és qüestionable, ja que no transmeten coneixements vitals, ni creences compartides, ni valors morals, ni incrementen la cohesió social... Semblant decisió ens retrata, no com a país de tradicions, sinó de contradiccions, ja que dita aposta curricular és incompatible amb els principis de benestar animal i protecció de la infància. Creure que així se millora els procés d’ensenyament-aprenentatge i el desenvolupament de competències crítiques denota una concepció educativa antiquada com una destral de sílex.
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