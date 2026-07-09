El brazalete de los asesores

Una condenada puede aspirar a presidir la República Francesa, mientras Donald Trump continúa de vigía de Occidente tras su unconditional discharge: una pena sin cárcel, multa ni libertad condicional por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. El Tribunal de Apelación de París ha confirmado la condena a Marine Le Pen por malversar fondos del Parlamento Europeo y, al rebajar su inhabilitación, le deja abierta la carrera al Elíseo. En el detalle está casi todo. La líder de la extrema derecha gala desvió 2,8 millones de euros porque parte de sus asesores parlamentarios, entre 2004 y 2016, no trabajaban para la Eurocámara, sino para su partido.

Como el debate sobre la injerencia judicial en la política española vive días de esplendor, alguna instancia judicial con ganas podría empezar por comprobar si los asesores contratados en las instituciones sirven más a las siglas que a las administraciones que les pagan. Algo hemos aportado aquí a la jurisprudencia con nuestros zombis, esos asistentes/militantes que nunca pisaban la oficina. No hace falta movilizar a la UCO ni a la UDEF para intuir una malversación a la manera de Le Pen. Bastaría mirar con calma desde los ayuntamientos hasta el Parlamento Europeo, con parada obligatoria en las diputaciones.

El día que los partidos repartan con criterio esas asesorías y la línea roja de sus dirigentes sea dejar el cargo ante cualquier sospecha fundada en el ejercicio público, quizá el uso abusivo de la justicia como arma contra el adversario pase a un segundo plano. De eso sabe mucho Francisco Camps, inasequible al desaliento. Otro resistente de escuela mayor, que demuestra en cada una de sus oportunas encuestas que ha crecido como spin doctor. Basta observar la matriz de su último sondeo para retratar la política valenciana del momento: estrecho margen para el bloque de la derecha, subida fuerte de Vox y, en la izquierda, un PSPV a la baja que alimenta a Compromís.

El drama es que, para interpretar la ciencia de la comunicación política, sirven pocos de esos asesores que colonizan las instituciones. Luego se recurre a consultorías. Doble pago. Por cierto, la primera vuelta de las presidenciales francesas será el 18 de abril de 2027. ¿Después de las generales españolas? El curso que viene sí que será eléctrico.