Medio siglo surcando los mares de la pilota

Zarpó un hermoso velero en aquel verano del 76. A babor y a estribor lujosos yates miraban con indiferencia a unos pocos locos dispuestos a navegar mar adentro con tan escasos bártulos pero con el bagaje de la historia. Seis literas las ocupaban los clubes de Alcàsser, Alfarb, Godelleta, Mislata, Montserrat y Riola. Seis valientes que en proa observaban el horizonte en busca de un nuevo mundo donde rebrotar la vida del deporte que fue el de sus tatarabuelos, donde hacer visible de nuevo los grandes desafíos entre pueblos y comarcas, allí donde el sentimiento de identidad local no se compra con dinero. Aquel velero zarpó y se encontró con vientos favorables. Diríase que la naturaleza mostraba su alegría al descubrir un hermoso mástil con su vela mayor donde lucía triunfante el emblema de la ilusión acompañada por El Corte Inglés. Muchos de los descreídos que le vieron zarpar sucumbieron a las zarpas de la envidia. Hubieron de habilitarse literas para cincuenta clubes y el velero entraba triunfante en los puertos donde cada año se disputaba la regata decisiva que cientos y cientos de aficionados seguían con pasión. Marineros de Godelleta, Alfarb, Benavites, Picassent, Sollana, Faura, Montserrat, Massalfasasr, Beniparrell, Aldaia, Foios, Quart de les Valls…inscribieron sus nombres en el cuaderno de bitàcora para honra del pueblo y memoria de la historia.

Montserrat y Faura disputan la final de la competición decana, la que surcó mares, con vientos de popa, pero que superó tormentas. Más de medio siglo certifican la fortaleza de aquel velero que entre indiferencias se adentraba en la historia desde el puerto de Godelleta y que este sábado arriba al puerto de Montserrat para seguir escribiendo renglones en la bitácora del Joc de Pilota.

La final se presenta muy igualada. Montserrat juega en su cancha lo que siempre es una ventaja. Una cancha que requiere de poderosas pegadas y de fortaleza física. En esas variables confían los locales; en el dominio de las artes pelotísticas, de la técnica confían los de Faura. Ambos equipos poseen calidad suficiente para el disfrute de los aficionados de buen paladar. La fiesta de la Galotxa es una de las mas hermosas del año. La Federació sale al rescate mediático y televiará por su canal de YouTube una partida que siempre estuvo en la rejilla de la televisión autonómica