100.000 gracias

No se debe hablar demasiado bien de la institución a la que representamos, y menos desde estas páginas que nos acogen periódicamente con gran hospitalidad. Pero, en este caso, les pedimos permiso para que nos detengamos en un hecho trascendente para Novaterra. El martes 7 la Fundación Naturgy decidió otorgarnos, aquí en València, el máximo galardón de su VII edición del premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético. Un reconocimiento pensado para poner en valor aquellas iniciativas que están transformando la vida de muchas personas. El jurado de este certamen ha distinguido nuestro proyecto Oportunidades sostenibles, con una dotación de 100.000€.

La iniciativa impulsa itinerarios de inserción socio laboral en sectores de empleo verde y energético para personas en situación de vulnerabilidad, a través de formación, prospección de empresas, intermediación laboral y campañas de sensibilización. Novaterra acompaña principalmente a personas derivadas por los centros municipales de servicios sociales y otras entidades que trabajan con víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, desempleados de larga duración, mayores de 50 años, población migrante, personas afectadas por la reciente DANA, entre otros.

El jurado ha destacado la capacidad del proyecto para generar oportunidades reales de empleo verde en un sector con una creciente demanda de profesionales. Durante el último año, más de 300 personas han participado directamente en el programa y más de 11.000 han sido alcanzadas de forma indirecta a través de talleres y acciones de divulgación, contribuyendo a mejorar la empleabilidad y la calidad de vida.

La apuesta de Novaterra por el empleo verde también se materializa a través de iniciativas de sensibilización y participación ciudadana, tales como las campañas #Másqueunaflor y #Másqueunaceite, en las que involucramos a la ciudadanía. En los últimos años, incorporamos de forma decidida a la inserción laboral, promoviendo la capacitación y el acceso a oportunidades profesionales ligadas a la sostenibilidad, la transición energética y la economía circular. Este enfoque se apoya en la colaboración entre empresas, administraciones y entidades sociales para garantizar que nadie quede al margen de las oportunidades que generan los nuevos sectores económicos.

El premio reconoce también una colaboración que cobró especial impulso tras la DANA de octubre de 2024. En ese contexto, las dos fundaciones, Naturgy y Novaterra establecimos un convenio de colaboración dentro del programa “Sumando Energías por Valencia”, con el objetivo de impulsar la recuperación social y laboral de las personas afectadas. La Fundación Naturgy también participa en nuestra veterana campaña anual de flores de Pascua, que realizamos por Navidad, para regalar un toque de belleza y esperanza a colegios afectados, en su programa Efigy Education.

Fruto de esta alianza, y dentro de nuestro Proyecto ANDA, ambas entidades han desarrollado un itinerario de formación especializado para facilitar el acceso al empleo en uno de los sectores con mayor proyección de futuro. Los programas formativos incluyen especialidades como Instalador de Gas Tipo B, Montador de Contadores y otras competencias relacionadas con la transición energética, combinando capacitación técnica, desarrollo de competencias transversales, orientación laboral e intermediación con empresas para favorecer una incorporación efectiva al mercado de trabajo.

En esta edición, la Fundación Naturgy, a quien agradecemos con sinceridad y entusiasmo este galardón, ha señalado también a otras entidades sociales y solidarias que se han llevado un accésit de 50.000€ y ocho reconocimientos de 10.000€ cada uno. A todas ellas les enviamos también nuestra más cordial enhorabuena y el deseo que podamos seguir trabajando para conseguir los objetivos que cada una se haya trazado.

Las entidades que integran lo que hemos quedado en llamar el Tercer Sector se cuentan por miles. En estos momentos, y según las cifras de esta Plataforma, alcanzan las 28.000 en toda España. Y generan el 1,3% del IPC con un impacto sobre el empleo del 3%. Es decir, más del doble de lo que invierten. Con lo que podemos afirmar, sin riesgo de duda, que cada euro que se destina a este sector tiene un retorno incalculable no solo en la mejora de la vida de las personas sino también en el mercado laboral sobre el que impacta de manera positiva. Así que les enviamos 100.000 gracias a Fundación Naturgy por este premio cuya dotación va a ser, sin duda, muy bien aprovechada por Novaterra.