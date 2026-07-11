La newsletter de Joan-Carles Martí: Ciencias y preguntas

Querido lector, querida lectora:

Las notas de corte confirman la tendencia de que los grados científicos y técnicos concentran buena parte de las preferencias de los estudiantes con mejores expedientes. Ingenierías, Matemáticas, Física y Medicina aparecen como territorios de prestigio y futuro. Es comprensible. La sociedad digital necesita profesionales capaces de dominar la tecnología, interpretar datos, investigar y resolver problemas complejos.

Pero una formación completa no puede limitarse a la especialización. Como ha demostrado el personaje de la semana, Rasmus Svaneborg, el periodista danés que sacó los colores al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de Ankara, cuando le preguntó ante miles de teleespectadores sobre su pasividad, en forma y fondo, ante los ataques de Trump contra Dinamarca o España.

Un periodista se ha hecho viral por hacer bien su trabajo. Por eso no hay que dejar de hacer preguntas.

Festival de asesores

La condena a Marine Le Pen por malversar fondos del Parlamento Europeo contiene una lección que trasciende la candidatura de la líder de los ultras franceses. ¿Cuántos asesores contratados por nuestras instituciones sirven de verdad a la administración que les paga y cuántos trabajan exclusivamente para sus siglas? Mientras no exista una frontera clara entre el trabajo institucional y el partidista, el discurso sobre la regeneración democrática seguirá resultando poco creíble. El último ejemplo es el que era director de gabinete de la Conselleria de Servicios Sociales, que se volcó en intentar desbloquear un festival tecno en el Ayuntamiento de Sagunt.

Metropolicultura

València dispone de una red cultural más rica de lo que a menudo reconoce. El reto consiste únicamente en inaugurar y en conectarlos, porque también tenemos un déficit en una cultura en red urbana. Se necesita que las instituciones dialoguen entre sí, que las universidades investiguen, los artistas creen, los medios interpreten y los ciudadanos participen. Sin esa relación, los proyectos culturales corren el riesgo de quedar reducidos a actos fugaces. València precisa articular mejor todas esas piezas y contarlas con ambición metropolitana.

En el radar:

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