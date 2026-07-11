De València a Hiroshima, con escala en la barra

Nada más global que la gastronomía. Si la conexión arrocera está sobradamente demostrada entre la cocina valenciana y la asiática, ahora también triunfa en el Lejano Oriente el conocido cóctel Agua de Valencia, como ha comprobado un lector del periódico, que ha enviado la instantánea de un bar de la estación central de trenes de Hiroshima especializado en tapas y bebidas españolas. En su carta, la popular mezcla de cava, zumo de naranja y destilados comparte espacio con otros emblemas de nuestra gastronomía. Una prueba de que los sabores valencianos encuentran acomodo a miles de kilómetros.

El Agua de Valencia, como Spanish Style / L-EMV