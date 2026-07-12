Fueron dos horas y cuarenta minutos de hermosa manifestación de la grandeza de este campeonato, de esta modalidad y de todos los valores que encierran los clubes de pilota valenciana. La final de Montserrat cumplía cincuenta y un años. Un servidor ha tenido el privilegio de, excepto en una, estar presente en todas las disputadas. Con el permiso de Beniparrell y su inolvidable triunfo ante Godelleta remontando un 50 a 65 con un Roberto y un Nacho espectaculares, me atrevo a sentenciar que la del 11 de julio de 2026 es la más bella de todas, la lección magistral, el discurso más denso en contenido de principios con la expresión visual y artística más arrebatadora. El resultado final favoreció a Montserrat por 70 a 55 pero muy por encima de la natural explosión de júbilo de jugadores vencedores, más allá de los guarismos, del resultado, está el argumento, el mensaje que ofrecieron todos los protagonistas, que hoy pueden considerarse albaceas de una forma de entender el Joc de Pilota, la Galotxa que conserva las esencias eternas del juego que alababa el historiador vasco Peña y Goñi.

Carlos, Héctor, Llopis y Miguel Ángel, por Faura, Oscar, Carlos, Andreu y Añó por Montserrat, todos y cada uno de ellos se entregaron a la causa exaltadora de la belleza de esos golpes imposibles que se restan desde 70 metros, a volea, con ambas manos, para devolver a otros 70 metros en una imagen que cautiva porque todos somos conscientes de la dificultad que simboliza la esencia y la grandeza del juego a Largo. Una jugada que culmina con un remate a las galerías y la ovación intensa, que brota de las entrañas agradecidas del paisano que ve a su pueblo triunfar o que se entrega también al rival porque hay un valor superior, el de respetar la belleza, la cree quien la cree. La final se llenó de ovaciones agradecidas.

Carlos de Massalfassar, “El Puma” es un artista que disfruta con el Joc de Pilota. En la final ofreció todo su repertorio, ese muestrario de tecnicismos que no se aprenden porque vienen con las esencias, esas que decían los clásicos que eran inmutables y que hoy certifican las analíticas del ADN. Ejecuta un rebote con un “quinze” a dos dedos de la cuerda, cosida a la muralla derecha del resto y un espectador, sabiendo su afición al arte taurino, le piropea al cruzar la cuerda: “ eixa és de Morante” y Carlos, henchido de legítimo orgullo, le sonríe agradecido y sin decir palabra le dice: “vosté sí que sap”. Como ese “Quinze” hizo muchos. El marcador se volteó en la recta final. Llegaron los de Faura con dos juegos de ventaja hasta los 50. Héctor estuvo de matrícula, sin errar una sola pelota en toda la partida y mira que jugó…Llopis fue de menos a más. ¿Qué pasó en la recta final? Es posible que influyera la variable física pero creo que tuvo más peso el arrebato de autoestima final de quienes, como Carlos Salmerón y Andreu decidieron apostar por la valentía de afrontar unos pocos juegos decisivos, pasara lo que pasara y como reivindicación del derecho a ganar o perder de quienes se han ganado el derecho a estar en una final. Tuvieron el justo premio a su decisión. Un espectador me muestra “els pels de punta” con ojos lagrimosos cuando el joven Andreu, tiró de cuerpo y alma para rematar el último “quinze” de la partida. En ese empujón final de valentía y fe en si mismo seguro que tuvo la ayuda su madre que se marchó hace unas semanas en plena juventud. Carlos fue el sostén emocional del joven compañero mientras Oscar Besó, en silencio, con el temple y la humildad de los grandes sostenía la remontada con ese nuevo golpe, todavía no catalogado en los vocabularios de la pilota y que me atrevo a bautizar como Oscarinas, que es fusión entre “carxot” y “manró”. Montserrat recupera el cetro de campeón. Y lo hace además con productos de su cantera.