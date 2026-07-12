Opinión
Levante-EMV
Joan Lerma ante el edadismo en el PSPV
El expresident de la Generalitat, Joan Lerma, cumple 75 años este miércoles, y este año el PSPV ha decidido celebrar su aniversario por todo lo alto, con el ‘sopar d’estiu’ del partido en el Mercat del Cabanyal. Además, para disipar algunas acusaciones del supuesto edadismo instalado en la cúpula actual, está prevista la intervención, junto al cumpleañero, de Pilar Bernabé y Diana Morant. El aniversario del otro expresident socialista, Ximo Puig, es el 4 de enero. ¿Habrá ‘sopar de reis’?
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