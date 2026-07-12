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Joan Lerma ante el edadismo en el PSPV

Joan Lerma

Joan Lerma / Fernando Bustamante

El expresident de la Generalitat, Joan Lerma, cumple 75 años este miércoles, y este año el PSPV ha decidido celebrar su aniversario por todo lo alto, con el ‘sopar d’estiu’ del partido en el Mercat del Cabanyal. Además, para disipar algunas acusaciones del supuesto edadismo instalado en la cúpula actual, está prevista la intervención, junto al cumpleañero, de Pilar Bernabé y Diana Morant. El aniversario del otro expresident socialista, Ximo Puig, es el 4 de enero. ¿Habrá ‘sopar de reis’?

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