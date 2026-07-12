La amistad de José Andrés con Quique Dacosta

El conocido cocinero solidario José Andrés, que ha estado estos días en Venezuela dando de comer a los afectados del terremoto con su ONG, aprovechará sus vacaciones en España para saludar a sus amigos valencianos, con parada obligada en el restaurante de Quique Dacosta en Dénia junto con su mujer, Patricia Fernández de la Cruz. También tiene prevista su visita a l’Albufera, donde muchos de sus colaboradores de Word Central Kitchen le preparan el mejor arroz.