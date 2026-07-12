Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas de corte Comunitat ValencianaIncendio Los Gallardos AlmeríaYonqui del dineroConcierto el Último de la FilaFonteta pantalla gigantebebé GandíaPiscina privada Canet
instagramlinkedin

Opinión | Vaivén

Levante-EMV

Añádenos en Google

La amistad de José Andrés con Quique Dacosta

El chef Jose Andrés, en Venezuela

El chef Jose Andrés, en Venezuela

El conocido cocinero solidario José Andrés, que ha estado estos días en Venezuela dando de comer a los afectados del terremoto con su ONG, aprovechará sus vacaciones en España para saludar a sus amigos valencianos, con parada obligada en el restaurante de Quique Dacosta en Dénia junto con su mujer, Patricia Fernández de la Cruz. También tiene prevista su visita a l’Albufera, donde muchos de sus colaboradores de Word Central Kitchen le preparan el mejor arroz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ferran Torres, delantero de la selección española, se abre a hablar de la salud mental: “Cuando estás bien mentalmente estás bien en todo lo demás”
  2. El modelo de Los Gallardos se repite en una veintena de pueblos valencianos
  3. Las inmobiliarias pagan a los porteros de València entre 500 y 1.500 euros por chivatazos de pisos en venta
  4. De Antonio Orozco a Aitana y Ana Mena: así se vivió el gol de Merino durante los conciertos
  5. El Gobierno intentará forzar el Corredor Verde con su mayoría en la Sociedad Parque Central
  6. Ingeniería y Matemáticas disparan las notas de corte para el curso 2026-2027 en las universidades valencianas
  7. El exjefe de gabinete de la Generalitat, tras dimitir por el festival techno de Sagunt: 'Cuando intentas ayudar a alguien, a veces sale mal
  8. Un hombre fallece tras caerle encima un muro en Paterna

La amistad de José Andrés con Quique Dacosta

La amistad de José Andrés con Quique Dacosta

La IA se prepara para revolucionar el diagnóstico de los trastornos mentales

La IA se prepara para revolucionar el diagnóstico de los trastornos mentales

Estabilizado el incendio forestal de Los Gallardos: mil evacuados regresan a sus casas

Estabilizado el incendio forestal de Los Gallardos: mil evacuados regresan a sus casas

La costa de la Marina Alta atrae a 127 de las ballenas más grandes del mundo este año

La costa de la Marina Alta atrae a 127 de las ballenas más grandes del mundo este año

Diana abre camino: la tortuga Mona también elige Dénia para desovar y pone 96 huevos en la playa de les Marines

Diana abre camino: la tortuga Mona también elige Dénia para desovar y pone 96 huevos en la playa de les Marines

Las imágenes de la puesta de la tortuga Mona en Dénia

Las imágenes de la puesta de la tortuga Mona en Dénia

Ana Molina, dermatóloga, sobre los cuidados de la piel en verano: "No ponerse crema solar puede suponer tres peligros"

Ana Molina, dermatóloga, sobre los cuidados de la piel en verano: "No ponerse crema solar puede suponer tres peligros"

La Plataforma pel Finançament, en coma inducido

La Plataforma pel Finançament, en coma inducido
Tracking Pixel Contents