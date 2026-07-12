El mar Mediterráneo nos anuncia nuestro futuro climático

Estos días, en algunos sectores del Mediterráneo occidental, la temperatura superficial del mar ha llegado a superar anomalías de más de 8 °C. Es una señal que no deberíamos normalizar. El mar está mucho más caliente de lo que correspondería para estas fechas y todavía no hemos llegado a agosto, cuando el Mediterráneo suele alcanzar sus temperaturas máximas.

No es una anécdota ambiental ni un dato aislado para especialistas. Quienes vivimos en la Comunitat Valenciana sabemos que el Mediterráneo no es solo paisaje, verano o turismo. Está en nuestras noches húmedas, nuestras tormentas, nuestros campos, nuestros puertos, nuestra pesca, nuestras playas y nuestra salud. Cuando el Mediterráneo cambia, cambia también nuestra forma de vivir este territorio.

Todos los mares y océanos del planeta se están calentando, pero el Mediterráneo lo hace a un ritmo especialmente rápido, entre dos y tres veces superior al promedio global. Su carácter semicerrado, su elevada evaporación, sus intercambios limitados con el océano abierto y su posición en una región especialmente sensible al calentamiento global contribuyen a explicar esta rápida transformación. Es un mar relativamente pequeño, pero climáticamente muy activo: lo que ocurre en su superficie no queda confinado al agua.

Los últimos años han situado al Mediterráneo en valores térmicos excepcionales. El pasado mayo volvió a registrar temperaturas extraordinariamente elevadas en nuestras costas. Junio añadió una nueva señal: el océano global alcanzó temperaturas superficiales récord para esa época del año y el Mediterráneo registró el junio más cálido de la serie, con anomalías de hasta 8 °C en algunos sectores occidentales. No estamos ante una situación puntual, sino ante una transformación climática persistente.

El océano ha actuado durante décadas como un gran amortiguador del calentamiento global y ha absorbido alrededor del 90 % del exceso de calor acumulado en el sistema climático. Pero ese calor no desaparece: se almacena en el mar. Hoy lo observamos en temperaturas más altas, olas de calor marinas más frecuentes, noches en las que el cuerpo no descansa y ecosistemas sometidos a una presión creciente.

El sistema climático está conectado: los cambios en la atmósfera afectan al océano y el estado del océano modifica, a su vez, las condiciones atmosféricas. En las últimas décadas ha aumentado de manera marcada la coincidencia de olas de calor atmosféricas y marinas. Cuando el calor extremo afecta simultáneamente al aire y al mar, aumentan las presiones sobre las zonas costeras y los ecosistemas.

Conviene ser rigurosos. Un mar muy cálido no provoca por sí solo una lluvia torrencial. Para que se produzcan precipitaciones extremas hacen falta condiciones atmosféricas concretas: inestabilidad, aire frío en altura, convergencia de vientos y mecanismos de ascenso. Pero cuando aparecen, un mar anómalamente cálido puede aportar más humedad y energía y contribuir a intensificar el episodio.

Esta interacción es una de las claves del nuevo clima mediterráneo. No necesariamente lloverá más a lo largo del año. De hecho, avanzamos hacia un escenario de mayor sequedad, más estrés hídrico y más presión sobre el agua. Pero cuando la atmósfera se organice de forma favorable, algunos episodios podrán ser más intensos, concentrados y difíciles de gestionar: más sequía y, al mismo tiempo, mayor riesgo de lluvias torrenciales.

El mar cálido también se nota por la noche. Las noches tropicales, cuando la temperatura no baja de 20 °C, y las tórridas, cuando no baja de 25 °C, son mucho más que una incomodidad: son un problema de salud pública. Un mar muy caliente dificulta el enfriamiento nocturno en las zonas costeras, aumenta la humedad y reduce la capacidad del cuerpo para recuperarse del calor del día.

Bajo la superficie, los impactos son igualmente profundos. Las olas de calor marinas alteran hábitats, desplazan especies, afectan a ciclos reproductivos y pueden provocar mortalidad en organismos sensibles. El calentamiento puede favorecer procesos de salinización y reducir la capacidad del agua para retener oxígeno. Una mayor estratificación dificulta además la mezcla y ventilación del mar, aumentando la presión sobre la biodiversidad y el equilibrio ecológico.

En la Comunitat Valenciana, estos cambios afectan a sectores prioritarios como la pesca, la acuicultura, el turismo, la agricultura, el agua, la energía, la salud pública y la protección civil. Pueden modificar la distribución de especies, alterar la productividad marina, favorecer patógenos o especies invasoras, elevar la demanda de refrigeración y reforzar la necesidad de anticipar mejor los episodios extremos.

Nada de esto significa que debamos mirar al Mediterráneo con miedo, sino con conocimiento, atención y responsabilidad. El Mediterráneo seguirá calentándose; las olas de calor marinas serán más frecuentes, intensas y persistentes; la subida del nivel del mar aumentará la vulnerabilidad de la costa; y los extremos estarán cada vez más conectados.

Por eso necesitamos observar el Mediterráneo de forma continua y transformar esa información en capacidad de anticipación. Conocer la temperatura del mar, sus anomalías, las olas de calor marinas y su evolución histórica permite distinguir lo habitual de lo excepcional, comprender mejor las interacciones entre océano y atmósfera y apoyar la toma de decisiones.

El Mediterráneo ya no puede entenderse como un fondo azul sobre el que ocurre nuestra vida. Es parte activa de nuestro clima: memoria térmica, regulador atmosférico, refugio de biodiversidad, motor económico y patrimonio compartido. Uno de nuestros principales tesoros naturales, culturales y económicos nos está indicando hacia dónde avanza nuestro futuro climático. Escucharlo, entenderlo y protegerlo es también una forma de prepararnos.