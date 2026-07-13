Forasters vindran...: Crónica del desmadre inmobiliario en el Cap i Casal

Esta mañana me ha escrito un amigo escandalizado por los precios de la última promoción que acaba de salir a la venta en València. "Esto es una locura ... se ha desmadrado de una forma desmesurada", lamenta. Razón no le falta. Si no fuera un asunto tan dramático sería para tomárselo a broma.

Mi amigo se refería al edificio de 117 viviendas que Avantespacia ha sacado a la venta en la zona de Parc Central de València. La promoción de obra nueva se llama Parc Central II y los precios de los pisos de dos habitaciones parten de 540.000 euros. Los de tres cuartos valen 620.000 euros.

Son precios de San Sebastián, pero el problema es que València no es Donosti. Aquí fallan los salarios. La desconexión entre la capacidad de compra de los valencianos y el precio de los pisos es bestial. El Observatorio de la Vivienda acaba de revelar que el coste de los pisos de obra nueva ya se sitúa de media en 4.530 euros el metro cuadrado. Una locura.

Sin acceso al crédito

Un informe de la Universitat Pompeu Fabra para Tecnocasa alerta de que el recalentamiento de los pisos ha llegado a tal punto que en ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián o València ya es imposible acceder a una hipoteca con una renta media.

De hecho, las entidades financieras ya están restringiendo el crédito. Los bancos concedieron en mayo en la Comunitat Valenciana un 9,9 % menos de hipotecas sobre viviendas que el año pasado, según acaba de revelar el Colegio de Registradores de la Propiedad.

La consecuencia es el desplome de ventas entre los compradores valencianos, que no pueden asumir el coste de los pisos de segunda mano y menos los de obra nueva. En mayo las compras se hundieron en la Comunitat Valenciana un 12,5 %. El desplome en el Cap i Casal es mayor (las agencias inmobiliarias han detectado una caída de contactos del 25 %).

Suelo para 230 pisos

Y mientras todo esto sucede y las familias compran cada vez menos vivienda porque no pueden, salen a la venta promociones como la de Avantespacia. La inmobiliaria de la familia Jove (la de la antigua inmobiliaria gallega Fadesa) pagó hace dos años 32 millones de euros por cuatro pastillas de suelo en Parc Central en las que caben 230 viviendas.

El proyecto de 117 pisos que acaba de sacar ahora está frente a la estación Joaquín Sorolla, una de las mejores zonas que quedan libres en València. Una pena que el valenciano medio no pueda ni acercarse. Como ocurre con el 70 % de la obra nueva que se termina en la ciudad, los pisos quedarán en manos de extranjeros con alto poder adquisitivo. Ya me lo advirtió mi abuelo Ramón: "Moncho, forasters vindran que de casa ens trauran".

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Cuaderno de Resistencia / L-EMV

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