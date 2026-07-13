Los hombres no leen a las mujeres. El 50 % de las ventas de ellos, como autores, las realizan ellas. Por contra, cuando la fémina es la autora, los compradores hombres solo son un 20 %. Y es que ellos (nosotros) tenemos cuasi siempre referentes masculinos. Futbolistas, músicos, escritores, luchadores, científicos, médicos… Los hombres no leen a las mujeres, no las escuchan, no quieren aprender de ellas, no las siguen. Lo teorizó la filósofa Marilyn Frye, quien investigó que la cultura heterosexual masculina es fundamentalmente homoafectiva, pues, más allá de con quienes se acuestan, cimentan su visión del mundo en otros hombres, a los que siguen, admiran e incluso aman. El sesgo estructural resultante define y explica el mundo en el que vivimos.

Un mundo en el que a pesar de la aparente igualdad, ellas continúan ganando menos. Algunos no lo entienden e incluso lo niegan pero desconocen que son ellas las que asumen mayormente tanto la crianza como el cuidado de los mayores, incapacitándose para progresar profesionalmente y asumir cargos mejor pagados. Es un simple ejemplo. Tampoco ellos (algunos) quieren aceptar que ellas sufren la violencia machista, tanto física como verbal. Hasta convertirse en una lacra que se lleva decenas de vidas cada año. No se registran las vidas rotas, las mujeres tristes, los sueños que nunca se cumplirán, los niños y niñas educados con el terror como norma.

Por todo eso es importante aprender de ellas, conocer su mirada del mundo, crecer con la experiencia que, ellas, sí que han ido acumulando al leerse y escucharse durante décadas y siglos. Leerlas también para conocer qué futuro imaginan y si dista mucho del deseable por mujeres y hombres. Por todo ello, Leila Guerriero, Irene Vallejo, Emmanuelle Charpentier, María Negroni, Azahara Palomeque, Camille Claude, Angela Davis, María Teresa León, Claudia Piñero, Ana María Matute, Annie Ernoux, Simone Weil, Beth Gibbons, Toni Morrison, Chimamanda Ngozi Adichie, Elena Ferrante, Sharleen Spiteri, Rosalind Franklin, Svetlana Alexiévich, Valentina Tereshkova, Carmen Laforet, Ana Mendieta, Irene Solà, Isabel Allende, Almudena Grandes, Manuela Ballester, Eva Amaral, Marta Peirano, Hannah Arendt, Rosalía, Toni Morrison, Paula Blasi, Esther López Barceló, Alexia Putellas, Jana Fernández, Montserrat Roig, Clara Valverde, Federica Montseny, Maria Beneyto, Maruja Mallo, Lidia Falcón, Grace Kelly, Rosario Vila, Aretha Franklin, Rozalén, Aitana Sánchez-Gijón, Amelia Ortiz…