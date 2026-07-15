Cuarenta años de orgullo musical

El director de la Orquesta de València, Alexander Liebreich, en la presentación de la programación del 40 aniversario del Palau de la Música. / JM LOPEZ / LEV

El Palau de la Música de València cumplirá 40 años el 25 de abril de 2027. Fue la primera gran infraestructura cultural levantada tras la dictadura en el espacio recuperado del viejo cauce y, visto con perspectiva, su trayectoria arroja muchas más luces que sombras. Que el auditorio municipal haya preparado uno de los mejores ciclos de los últimos tiempos para conmemorar la efeméride confirma que hoy está en buenas manos.

Más allá de la ruleta que supone encontrar gestores competentes para áreas sensibles, la reconocida afición musical de la alcaldesa ha contribuido a relanzar una institución que perdió impulso durante la polémica reforma emprendida tras el desprendimiento de parte del techo de la sala principal. La presencia de María José Catalá en la presentación de los conciertos del aniversario, además de reforzar la relevancia de la temporada, expresa la continuidad de aquello que realmente importa.

Inaugurado en 1987 y diseñado por José María García de Paredes, el Palau se convirtió muy pronto en el gran referente sinfónico de una ciudad estrechamente vinculada a la música y en sede de la Orquesta de València, una de las mejores de España. Era alcalde Ricard Pérez Casado, quien, junto al entonces conseller de Cultura, Ciprià Císcar, aprovechó la cercanía con el ministro Javier Solana para obtener la financiación necesaria para sacar adelante el auditorio. Como toda obra relevante, también nació rodeado de controversia. Su arquitectura acristalada abrió un debate sobre su encaje en un jardín mediterráneo, dentro de un tramo del cauce proyectado por Ricardo Bofill. Sin embargo, la extraordinaria acústica de la sala acalló pronto las críticas.

Ampliado y renovado, el Palau es hoy uno de los auditorios más destacados de Europa. Por sus salas han pasado grandes figuras de la música clásica internacional: directores como Herbert von Karajan, Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Riccardo Muti y Lorin Maazel; pianistas como Grigory Sokolov y Alfred Brendel; instrumentistas como Mstislav Rostropóvich, Yehudi Menuhin y Pinchas Zukerman; y voces como Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y Teresa Berganza.

Más allá de la celebración melómana, los 40 años del Palau son una fiesta colectiva de música de primer nivel que desmienten cualquier mirada localista y recuerdan la capacidad de València para proyectarse desde la excelencia.