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Opinión | Al tall al tall

Jesús Puig

Jesús Puig

València
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Primeres pedres i tall de cintes

Obras en las vías públicas.

Obras en las vías públicas. / A. R.

Aprofitant eixe calaix de sastre que és la llei d’acompanyament dels pressupostos, el PP valencià presenta una esmena que reforma la Llei de Publicitat Institucional per poder fer propaganda amb els diners de tots. Això, a pocs mesos de les eleccions autonòmiques, val un imperi. Així que, traem entrades i preparem-nos a veure dirigents posant primeres pedres amb el mateix fervor que els pastorets de Fàtima duien flors a Maria. Ja sé que no me n’hauria de sorprendre perquè la propaganda serveix per distorsionar la realitat fins invalidar allò de “la realitat supera la ficció”, i perquè regar amb diners públics certs mitjans de comunicació és part del secret del seu èxit electoral.

“Se busquen obres per inaugurar” és la consigna. De cara a les eleccions cal mostrar gestió, ni que siga inaugurant sis metres d’asfalt o una bardissa de baladre. Com feia aquell senyor baixet que, segons el NO-DO, inaugurava un pantà cada setmana. I cal fer-ho armant borrombori com si hagueren trobat la Terra Promesa. ¡Quants diners estalviaríem en plaques de marbre amb llegendes del tipus: “Obra inaugurada per...”, si no practicaren l’autobombo amb actuacions que són obligacions! Ni a Maquiavel li passà pel cap tal procedir, tot i que s’hi va acostar bastant quan argumentava que la majoria de la gent jutja per allò que percep més que per la realitat objectiva.

Inaugurar obres públiques, instal·lar plaques commemoratives, posar primeres pedres i tallar cintes al final de legislatura hauria d’estar prohibit per a no confondre l'ús de recursos públics amb la campanya electoral. De fet, tot això ja ho prohibia la Llei de Publicitat Institucional del govern del Botànic que ara PP i Vox deroguen en part. No cal ser Hamlet per sentir-hi olor de propaganda (o era olor de podrit?) en una decisió que, sabedora que la gestió política ha deixat de ser per tal de semblar, vol d’una gota fer un mar. Vaja, que li han posat el turbo a l’electoralisme i a ell s’apliquen qual atrotinades formigues al voltant d'un dolç.

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